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Daniel Vila fue reconocido por la FCJS-UNL y propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios

El abogado recibió la distinción del ciclo “Volvé a Casa”, 50 años después de graduarse. Reivindicó la educación pública y reclamó fortalecer el financiamiento de las universidades.

16 de septiembre 2026 · 10:56hs
Daniel Vila. Fue reconocido por la FCJS-UNL tras 50 años de graduado en el ciclo “Volvé a Casa”.

Daniel Vila. Fue reconocido por la FCJS-UNL tras 50 años de graduado en el ciclo “Volvé a Casa”.
Compromiso social. Propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios y ser el primer aportante.

Compromiso social. Propuso crear un fondo permanente de becas para docentes universitarios y ser el primer aportante.
Reclamo universitario. Instó al cumplimiento de la ley de financiamiento y del fallo de la Corte Suprema.

Reclamo universitario. Instó al cumplimiento de la ley de financiamiento y del fallo de la Corte Suprema.

La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (FCJS-UNL) reconoció a Daniel Vila, abogado graduado de la institución, en el marco del ciclo “Volvé a Casa”.

El acto se realizó en el Edificio Histórico de la facultad, en la ciudad de Santa Fe, y significó el regreso de Vila a la casa de estudios donde se formó, cinco décadas después de haber recibido su título.

Daniel Vila. Fue reconocido por la FCJS-UNL tras 50 años de graduado en el ciclo “Volvé a Casa”.

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En diálogo con UNO Santa Fe, el abogado, actualmente presidente de Independiente Rivadavia de Mendoza, calificó la distinción como “fantástica” y destacó el papel que tuvo la universidad en su trayectoria personal y profesional.

“Es un reconocimiento fantástico. Entrar a esta universidad después de 50 años, en donde recibí las herramientas que me dio la universidad para ganarme la vida, para abrirme camino en la vida, fue una cosa fantástica”, expresó.

Vila también valoró el recibimiento de la comunidad universitaria y vinculó el reconocimiento con la necesidad de fortalecer la educación pública.

“Toda esta comunidad universitaria, que hoy me recibió acá, me hace creer más que nunca en la necesidad del fortalecimiento de la educación pública”, sostuvo.

Propuso crear un fondo permanente de becas

Durante el encuentro, Vila anunció que asumirá el compromiso de realizar un aporte para impulsar la creación de un fondo permanente de becas destinado a docentes universitarios.

Según explicó, la propuesta surgió cuando fue convocado como egresado destacado. En ese contexto, consideró que su regreso a la facultad debía estar acompañado por una acción concreta de devolución hacia la institución.

“Fue una idea que se me ocurrió cuando me dijeron que era un egresado destacado, y fue una idea para devolver en un acto concreto mis años de estudio", relató.

En ese sentido, planteó que la creación del fondo de becas representa una manera de contribuir con la universidad y se comprometió a ser el primer aportante.

“La manera que se me ocurrió devolver es proponiendo la creación de un fondo permanente de becas para docentes universitarios. Y ser el primer aportante de ese fondo de becas fue un compromiso que asumí con la universidad”, afirmó.

Reclamó cumplir la ley de financiamiento universitario

El abogado también se refirió a la situación que atraviesan las universidades públicas y reclamó que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mencionado durante el acto.

Vila sostuvo que la educación constituye una herramienta central para el crecimiento y el desarrollo de un país.

“La educación es la salida más rápida que tiene un país para crecer y para desarrollarse, y en la medida en que no se financie la universidad, las universidades públicas, ese crecimiento es imposible; la capacitación es imposible”, manifestó.

Además, consideró que tanto la legislación como la decisión judicial deben ser cumplidas por el Ejecutivo nacional.“Yo creo que hoy el Gobierno Nacional tiene una ley que debe cumplir y tiene un fallo de la Corte también a cumplir”, señaló.

Para Vila, el financiamiento resulta indispensable para que las universidades puedan sostener su calidad educativa y continuar formando profesionales.

Su mirada sobre la universidad y la formación jurídica

Al recordar su etapa como estudiante, Vila destacó la formación recibida y el nivel de los docentes que tuvo durante su carrera.

“Yo la veo como egresado, y como egresado me siento orgulloso de haber salido de esta casa de estudios. Tuve profesores maravillosos, eminencias del derecho”, recordó.

También mencionó a dos exalumnos y profesores de la FCJS-UNL que actualmente integran la Corte Suprema: Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti.

“Hoy contamos con profesionales como el doctor Rosatti y el doctor Lorenzetti, que son miembros de la Corte, profesores de esta casa de estudios y exalumnos egresados de esta universidad”, destacó.

Sobre la actualidad de la facultad, Vila consideró que la institución continúa desarrollándose.

“¿Cómo la veo hoy? La veo en crecimiento permanente”, afirmó.

El mensaje de Vila a los estudiantes

Durante su encuentro con alumnos y miembros de la comunidad universitaria, Vila dejó un mensaje vinculado con la importancia de proyectar objetivos personales y sostener el esfuerzo para alcanzarlos.

“La universidad nos da las herramientas, y nosotros tenemos que saber aprovecharlas. Parte de esas herramientas nos tienen que servir para cumplir los sueños”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el primer paso consiste en animarse a imaginar un proyecto y luego trabajar para concretarlo.

“Yo les decía a los alumnos que lo primero que tienen que hacer es aprender a soñar, y después, en función de ese sueño que tengan, realizarlo”, relató.

Vila remarcó que para alcanzar esos objetivos también son necesarias la perseverancia, la convicción y la capacidad de superar las dificultades.

“Para realizarlo tienen que tener algunas otras herramientas: la perseverancia, el esfuerzo, el sacrificio, la convicción, no rendirse a pesar de los obstáculos que siempre nos presenta la vida. Pero lo primero, como digo siempre, es soñar”, concluyó.

El ciclo “Volvé a Casa”

El ciclo “Volvé a Casa” fue creado por la FCJS-UNL para convocar a graduadas y graduados que desarrollaron trayectorias destacadas en la función pública, la administración de justicia, el ámbito empresarial, las organizaciones de la sociedad civil y otros espacios de relevancia.

La decana Claudia Levin explicó que la iniciativa busca recuperar el vínculo con quienes se formaron en la institución y poner en valor el aporte de la educación pública.

“Hay momentos en los que la educación pública necesita que sus graduados destacados vuelvan para recordarnos por qué vale la pena sostenerla”, había señalado la decana al presentar la propuesta.

Daniel Vila abogado UNL Santa Fe becas
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