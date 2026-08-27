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El dólar mayorista cedió a 1.512 pesos tras el fuerte impacto del fixing y BCRA compró 61 millones de dólares

La cotización mayorista retrocedió 2 pesos, mientras el mercado absorbió el impacto del fixing y el BCRA compró 61 millones de dólares durante la jornada.

27 de agosto 2026 · 18:51hs
El dólar mayorista cedió a 1.512 pesos tras el fuerte impacto del fixing y BCRA compró 61 millones de dólares.

El dólar mayorista cedió a 1.512 pesos tras el fuerte impacto del fixing y BCRA compró 61 millones de dólares.

El dólar mayorista retrocedió este jueves $2, luego de la fuerte presión ejercida por el fixing registrado el miércoles, cuando se estableció el tipo de cambio de referencia para el pago de títulos dólar linked por casi US$2.600 millones que vencen a fin de mes.

Pese a la baja, la cotización de referencia permaneció por encima del nivel de $1.510. El tipo de cambio mayorista cerró en $1.512 para la venta, luego de haber superado en las últimas ruedas la barrera de los $1.500, que había sido defendida durante semanas mediante intervención oficial.

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El precio se ubicó, además, a más de 24% del techo de la banda cambiaria, que este jueves quedó establecido en $1.875,36. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$612 millones.

El mercado de futuros operó con mayoría de bajas

Los contratos de dólar futuro registraron mayoría de bajas, de hasta 0,3% en los tramos correspondientes a 2026. Las cotizaciones implícitas proyectan un tipo de cambio de $1.513 para agosto y de $1.624 para diciembre.

En el conjunto de las operaciones de la jornada se negociaron unos US$1.481 millones. La presión derivada del fixing también se hizo sentir con fuerza en el mercado de cobertura.

Según operadores, hubo presencia oficial tanto en futuros como en bonos dólar linked. El volumen negociado en contratos de futuros llegó a US$3.572 millones, muy por encima de los aproximadamente US$1.000 millones diarios registrados en promedio durante agosto. Se trató, además, del nivel más elevado desde mayo de 2025.

Los dólares financieros y el BCRA

En el segmento minorista, el dólar se mantuvo estable en el Banco Nación: cerró a $1.485 para la compra y $1.535 para la venta. De esta manera, el dólar tarjeta se ubicó en $1.995 para las compras en el exterior.

De acuerdo con el relevamiento de entidades financieras realizado por el Banco Central, el dólar minorista promedió $1.533,22.

Entre los tipos de cambio paralelos, el dólar blue permaneció en $1.555 para la venta. El dólar MEP bajó 0,4%, hasta $1.536,73, mientras que el contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,1%, a $1.600,35.

Pese a la mayor presión cambiaria, el Banco Central terminó la rueda con compras por US$61 millones, el monto diario más elevado desde el 20 de agosto. El martes, en cambio, había adquirido apenas US$9 millones.

Dólar BCRA dólares
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