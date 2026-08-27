eder y Banco Entre Ríos acordaron una mesa de trabajo para acercar herramientas y promover nuevas acciones para el sector.

Feder y Banco Entre Ríos acuerdan una agenda para impulsar el comercio y las PyMEs de la provincia.

La Federación Económica de Entre Ríos (FEDER) y Banco Entre Ríos acordaron avanzar en una agenda de trabajo conjunta destinada a fortalecer el comercio y la actividad económica en la provincia.

El encuentro tuvo como eje el análisis de la situación del sector comercial entrerriano y la búsqueda de iniciativas para continuar acompañando a comercios, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y emprendimientos.

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Promociones para el comercio local

Durante la reunión, Banco Entre Ríos presentó las acciones que desarrolla para promover el consumo local mediante sus tarjetas. Actualmente, las propuestas alcanzan a más de 1.200 comercios de la provincia.

La entidad también detalló las promociones especiales vinculadas con fechas comerciales y otras iniciativas destinadas a generar oportunidades para consumidores y comercios adheridos.

Asimismo, se destacó el acompañamiento del banco a distintas actividades productivas, eventos y fiestas provinciales, como parte de su presencia en las comunidades y su vínculo con los sectores que impulsan el desarrollo económico entrerriano.

Una mesa de trabajo permanente

Como resultado del encuentro, FEDER y Banco Entre Ríos acordaron conformar una mesa de trabajo para sostener un diálogo permanente y desarrollar nuevas iniciativas de manera articulada.

Entre las acciones previstas se encuentra el acercamiento de información y novedades a las cámaras y centros comerciales que integran la Federación. La intención es generar espacios de intercambio y avanzar en proyectos que aporten beneficios concretos al sector comercial.

FEDER reúne a más de 35 centros comerciales, cámaras y asociaciones de distintos puntos de Entre Ríos, con representación de sectores vinculados al comercio, la industria y los servicios.

Quiénes participaron

Por FEDER participaron su presidente, Silvio Farach, y el coordinador Gonzalo Broin.

En representación de Banco Entre Ríos estuvieron Diego Amica, gerente Corporativo de la Red de Negocios Minoristas; Alejandro Altamirano, gerente de Banca Minorista; Rodrigo Córdoba, gerente de Banca Mayorista; y Pablo Picatto, coordinador Comercial de Sucursales.