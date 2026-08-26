El BCRA habilita a bancos y billeteras virtuales cobrar préstamos con autorización del cliente y repetir débitos cuando el primero falle.

El BCRA habilita desde el lunes un sistema para debitar cuotas de préstamos de las cuentas.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) pondrá en marcha desde el 31 de agosto de 2026 el sistema de Cobro con Transferencia (CCT), una nueva modalidad que permitirá a bancos y proveedores no financieros de crédito (PNFC) cobrar cuotas de préstamos directamente desde las cuentas de sus clientes.

El mecanismo también habilitará nuevos intentos de débito cuando el primero no pueda concretarse, bajo las condiciones y límites establecidos por la normativa.

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Para utilizar el CCT será necesaria una autorización previa y explícita del usuario, quien deberá aceptar el débito desde una cuenta determinada. El sistema contempla además límites para las operaciones y medidas destinadas a reducir los riesgos de fraude y sobreendeudamiento.

Quiénes podrán utilizarlo

El nuevo mecanismo estará disponible exclusivamente para entidades financieras y proveedores no financieros de crédito habilitados por el BCRA.

De esta manera, los prestamistas que adhieran al sistema podrán gestionar el cobro de las cuotas desde la cuenta previamente autorizada por el cliente, respetando las condiciones fijadas para las transferencias mediante CCT.

La herramienta fue anunciada por el Banco Central en mayo y comenzará a estar disponible a partir del 31 de agosto.

Una herramienta que podría ampliarse

En una primera etapa, el sistema estará destinado al cobro de cuotas de préstamos. Sin embargo, el BCRA contempla extender posteriormente su utilización a otros pagos periódicos, entre ellos los correspondientes a servicios públicos.

Según explicó la entidad, el objetivo es generar una alternativa de pago que resulte segura y transparente para los usuarios, con mecanismos específicos para prevenir operaciones fraudulentas.

El CCT funcionará como una nueva modalidad de transferencias inmediatas, con reglas destinadas a ordenar la autorización, ejecución y eventual reiteración de los débitos.