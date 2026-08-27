Entre Ríos continúa con las tarifas más bajas y el menor consumo de la Región Centro

Un informe del CEER evalúa las diferencias en el costo de la energía entre las provincias de la Región Centro y la incidencia en estructura tarifaria y subsidios

Un informe del CEER evalúa las diferencias en el costo de la energía entre las provincias de la Región Centro y la incidencia en estructura tarifaria y subsidios

Un informe del CEER evalúa las diferencias en el costo de la energía entre las provincias de la Región Centro y la incidencia en estructura tarifaria y subsidios

Un relevamiento del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) revela que, de cara al invierno de 2026, la provincia de Entre Ríos presenta un perfil energético único dentro de la Región Centro. Con los niveles de consumo eléctrico más bajos del bloque y un robusto entramado de subsidios provinciales, Entre Ríos ostenta las tarifas de energía más competitivas frente a Córdoba y Santa Fe, tanto para usuarios residenciales y comerciales como para grandes industrias.

La radiografía energética elaborada por el CEER evidencia que, "si bien Entre Ríos muestra un consumo global y residencial más moderado que sus provincias vecinas, las tarifas eléctricas de ENERSA, respaldadas por un esquema inteligente de subsidios y una menor carga tributaria general, se posicionan como un factor clave para aliviar el bolsillo de los entrerrianos y potenciar la competitividad de sus sectores productivos en el contexto de la Región Centro".

El menor consumo eléctrico de la Región Centro

De acuerdo con los datos correspondientes al mes de junio de 2026, Entre Ríos es la provincia con menor consumo de energía eléctrica dentro de la Región Centro, registrando una demanda total de 328.406 MWh. Esta cifra es significativamente inferior a la de sus socias regionales: representa un 66% menos que el consumo de Córdoba y un 71% menos que el de Santa Fe.

Esta diferencia también se refleja con claridad al analizar el comportamiento per cápita: el consumo promedio por habitante en Entre Ríos se sitúa en aproximadamente 23 MWh, mientras que en Córdoba alcanza los 24 MWh y en Santa Fe trepa a los 30 MWh.

En cuanto a la evolución interanual mensual para el mes de junio de 2026, la provincia mostró comportamientos dispares según el sector:

Sector Comercial: Sufrió una caída del -5% interanual, con un consumo total de 102.817 MWh.

Sufrió una interanual, con un consumo total de 102.817 MWh. Sector Residencial: Registró una leve expansión del 1% , alcanzando los 145.118 MWh.

Registró una leve , alcanzando los 145.118 MWh. Sector Industrial: Mostró un dinamismo positivo con un crecimiento del 8% interanual (80.471 MWh). Aunque este incremento se sitúa por debajo del 14% registrado en Córdoba, superó el 4% reportado por Santa Fe en el mismo segmento.

Tarifas residenciales: los beneficios del esquema provincial

Con la entrada en vigencia del nuevo régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido mediante el Decreto Nacional 943/2025 —que unificó a los beneficiarios en una categoría única de asistencia basándose en la Canasta Básica Total (CBT)—, las facturas residenciales muestran notorias diferencias regionales.

Para un consumo residencial representativo de 250 kWh/mes, la distribuidora entrerriana ENERSA se posiciona como la opción más económica de la región en todos los niveles de subsidio:

Hogares sin subsidio: La tarifa final en Entre Ríos es de $85.729 (compuesta por un 33% de costo mayorista, un 42% de Valor Agregado de Distribución - VAD, y un 25% de carga impositiva). En contraste, en Córdoba (EPEC) la factura asciende a $91.331 y en Santa Fe (EPE) se dispara a $106.634 .

La tarifa final en Entre Ríos es de (compuesta por un 33% de costo mayorista, un 42% de Valor Agregado de Distribución - VAD, y un 25% de carga impositiva). En contraste, en Córdoba (EPEC) la factura asciende a y en Santa Fe (EPE) se dispara a . Hogares con subsidio nacional (SEF): En Entre Ríos la tarifa desciende a $53.765 (22% costo mayorista, 54% VAD y 25% carga impositiva). Para el mismo consumo, en Córdoba se abona $61.426 y en Santa Fe $92.572 .

En Entre Ríos la tarifa desciende a (22% costo mayorista, 54% VAD y 25% carga impositiva). Para el mismo consumo, en Córdoba se abona y en Santa Fe . Hogares con subsidio nacional y provincial: La tarifa entrerriana se reduce sustancialmente a $33.442, consolidándose como la más baja del bloque regional. En esta categoría, Córdoba registra $49.655 y Santa Fe $40.925.

Sistema de asistencia automático

Una de las grandes ventajas competitivas de Entre Ríos radica en la implementación de sus políticas sociales. Mientras que en Santa Fe y Córdoba los usuarios deben realizar trámites individuales de acreditación de vulnerabilidad para acceder a las tarifas sociales correspondientes, en Entre Ríos la Secretaría de Energía aplica de forma automática un descuento del 6% adicional sobre el VAD a todos los hogares vulnerables previamente identificados en el padrón administrativo, sin requerir inscripción individual.

Además, para asegurar un análisis comparativo homogéneo, se destaca el beneficio de la Tarifa Social TES 2 (Decreto N.º 5611/08), que descuenta el equivalente a los primeros 100 kWh de consumo sobre el neto básico de la factura, contrayendo así también la base imponible de las tasas e impuestos locales.

Hubo demanda récord de energía en Entre Ríos.

Alivio para comercios e industrias

La competitividad tarifaria entrerriana no se limita a los hogares; se extiende de manera decisiva a las actividades productivas:

Comercios (Consumo de 1.000 kWh/mes): ENERSA se consolida con la tarifa comercial más baja de la Región Centro con un costo final de $428.664 (33% correspondiente a carga impositiva). Sus competidoras directas se ubican significativamente por encima: Córdoba (EPEC) promedia $474.802 y Santa Fe (EPE) lidera con $710.451 .

ENERSA se consolida con la tarifa comercial más baja de la Región Centro con un costo final de (33% correspondiente a carga impositiva). Sus competidoras directas se ubican significativamente por encima: Córdoba (EPEC) promedia y Santa Fe (EPE) lidera con . Grandes Industrias (Consumo de 216.000 kWh/mes en Media Tensión): A valores netos de impuestos, Entre Ríos ofrece la tarifa más económica de la región con $29.590.642 , frente a los $33.018.269 de Córdoba y los $35.878.401 de Santa Fe.

A valores netos de impuestos, Entre Ríos ofrece la tarifa más económica de la región con , frente a los de Córdoba y los de Santa Fe. Pymes Industriales (Consumo de 108.000 kWh/mes en Baja Tensión): Se repite exactamente la misma escala competitiva. Entre Ríos lidera con la tarifa más baja a $18.170.714, seguida de Córdoba con $18.579.378 y Santa Fe con $20.944.359.

El entramado de asistencia entrerriano

Más allá de las comparaciones básicas, Entre Ríos cuenta con una red de asistencia energética altamente especializada que busca proteger a los sectores más vulnerables de la provincia: