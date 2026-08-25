Agmer ratificó un paro por 48 horas y exige paritarias

El paro se hará los días 27 y 28, com movilización provincial el viernes. Reclaman paritarias. "La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación"

El paro se concretará los días 27 y 28, com movilización provincial el viernes. Reclaman paritaria. "La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación"

La Asociación Gremial del magisterio (Agmer) ratificó el paro por 48 horas para los días jueves 27 y viernes 28, com movilización provincial el viernes. Reclaman el urgente llamado a paritaria salarial.

" Las y los docentes atravesamos una profunda crisis económica . La pérdida salarial alcanza el 16,1% frente a la inflación sólo si tomamos de diciembre de 2025 a julio de 2026. El gobierno de Frigerio, a casi 3 años de gestión, sigue en deuda con la docencia entrerriana y, por el contrario, elige confrontar y atacar: salud, jubilaciones, comedores, se preocupa por estigmatizar a la docencia toda y allí gasta fortunas en operaciones mediáticas como a las que hemos asistido estas últimas semanas, en lugar de priorizar el salario docente como lo prometió en su campaña", expresaron en la convocatoria.

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Asimismo señalan que "no se pueden seguir permitiendo mentiras sobre el último aumento: en julio fue apenas del 3%, no hay aumento con haberes de agosto y en lo que va del año sólo un 6,6% con una inflación del 22,7%".

"Frente al hambre y la crisis, exigimos responsabilidad. El salario docente debe discutirse en el ámbito correspondiente, con propuestas que permitan recuperar lo perdido frente a la inflación y un proceso de blanqueo de montos en negro que afectan a las y los JUBILADOS, destruyen la OBRA SOCIAL y la Caja de Jubilaciones y Pensiones", expresaron.

"Ante esta situación, es urgente una recomposición salarial real, que permita recuperar el poder adquisitivo perdido. El paro de 48 horas expresa el reclamo y la necesidad de respuestas concretas".

La defensa del salario y de los derechos laborales también exige denunciar toda medida que avance sobre garantías constitucionales y profundice la inconstitucionalidad.

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Junto al reclamo universitario

La medida se hermana con el paro de las comunidades universitarias del país por los más de 300 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento universitario. "Pese a los fallos de la Corte Suprema que obligan al gobierno nacional a hacerla efectiva, los fondos siguen sin aparecer dejando, entre otras cosas, a las y los docentes con un sueldo que ya perdió aproximadamente un tercio de su poder adquisitivo. Salarios, funcionamiento y becas… todo en riesgo ante un gobierno que no escucha. La docencia necesita respuestas no discursos", puntualizaron.