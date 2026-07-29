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La FIFA investiga a la AFA por la bandera de Malvinas

La FIFA abrió un expediente disciplinario contra la AFA y varios integrantes de la Selección por distintos episodios ocurridos durante el Mundial 2026.

29 de julio 2026 · 16:09hs
Las manifestaciones políticas están prohibidas en el reglamento de la FIFA.

Las manifestaciones políticas están prohibidas en el reglamento de la FIFA.

La FIFA inició un procedimiento disciplinario contra la AFA y varios integrantes de la Selección Argentina, en una investigación que tiene como uno de sus principales ejes la exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Según informó el organismo, el hecho podría encuadrarse como una manifestación política prohibida por los reglamentos de la FIFA, que impiden la utilización de competencias oficiales para expresar mensajes ajenos al ámbito deportivo.

La Gerencia Técnica de la Dirección Nacional de Arbitraje confirmaron las nuevas Reglas de Juego FIFA en el fútbol argentino que regirán desde el Torneo Clausura.

En el Torneo Clausura se implementarán las nuevas reglas de la FIFA

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La bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” había sido exhibida por futbolistas argentinos en los festejos posteriores al encuentro disputado en Atlanta y se convirtió en una de las imágenes más difundidas del torneo.

La exhibición de una bandera sobre las Islas Malvinas tras el partido frente a Inglaterra, considerada por la FIFA como una posible manifestación política prohibida por su reglamento, no solo fue la única alarma de parte de la FIFA.

¿Qué investiga la FIFA?

La investigación también se apoya en el informe del instructor de ética designado para el caso e incluye a los futbolistas Nahuel Molina, Leandro Paredes y Thiago Almada, además del integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, y el español Gavi también figura en el procedimiento.

La AFA es investigada por posibles infracciones al Código Disciplinario vinculadas con manifestaciones ajenas al deporte, conductas inadecuadas, discriminación, agresiones racistas, fallas de seguridad, retrasos en los partidos, incumplimiento de protocolos, exhibición de mensajes inapropiados y lanzamiento de objetos por parte de los hinchas durante distintos encuentros del torneo.

Además, Molina y Paredes afrontan cargos por agresión, mientras que Almada y Gavi son investigados por conducta antideportiva.

FIFA Malvinas AFA Selección Argentina
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