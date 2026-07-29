El Club Atlético Estudiantes ratificó su rumbo institucional

Emilio Fouces inicia su séptimo mandato en el Club Estudiantes. La institución albinegra proyecta la construcción de un microestadio en la sede central.

El Club Atlético Estudiantes renovó el pasado domingo sus autoridades y volvió a ratificar el modelo de conducción que viene sosteniendo en los últimos años . En el marco de la Asamblea General Ordinaria, los socios aprobaron por unanimidad la memoria y el balance correspondiente al período 2025-2026, además de oficializar la renovación parcial de la comisión directiva, que seguirá encabezada por Emilio Fouces, quien iniciará su séptimo mandato como presidente de la institución.

La continuidad de Fouces refleja el respaldo que recibe un proyecto institucional que, según remarcan desde el club, ha logrado consolidar el crecimiento deportivo, económico y administrativo de una de las entidades más importantes de la provincia. La renovación alcanzó a cerca de la mitad de los cargos de la comisión directiva, incluyendo la presidencia, vicepresidencia y tesorería, en una decisión adoptada por consenso entre los distintos sectores que integran la vida del club.

El testimonio de Emilio Fouces

"El domingo pasado se celebró la asamblea en la sede central del club. Se hizo la memoria y balance del período marzo-abril 2025 al 2026 y también la renovación parcial de la comisión directiva. Por consenso y por unanimidad de los sectores que intervienen en el club, que son básicamente las disciplinas, se decidió que continúe el grupo que venimos trabajando desde hace varios años", explicó Fouces durante una entrevista con La Mañana de La Red.

Uno de los aspectos que caracteriza la conducción de Estudiantes es la representación de las distintas disciplinas deportivas dentro de la comisión directiva. Hace tres años, mediante una asamblea extraordinaria, el club decidió ampliar la cantidad de integrantes para acompañar el crecimiento institucional y responder a una estructura cada vez más compleja.

"Hoy somos 22 socios los que integramos la comisión directiva. La decisión de ampliar la cantidad de miembros fue porque la estructura había quedado chica para el club que tenemos actualmente, con la cantidad de socios, empleados y actividades que desarrollamos. Prácticamente todas las disciplinas tienen representación y participación en las decisiones", señaló el presidente.

Balance positivo del último periodo

Al realizar un balance del último período, Fouces destacó la consolidación alcanzada en diferentes áreas y remarcó que el orden institucional tiene un único objetivo: potenciar el desarrollo deportivo.

"Lo que más nos alienta es ver la consolidación de este proceso institucional. Se fortaleció la institución en lo económico, en lo financiero y en lo administrativo, y todo eso tiene como objetivo final que nuestras disciplinas puedan crecer. Hoy, sin excepción, todas son protagonistas en las competencias donde participan. No tenemos ninguna disciplina que compita solamente por participar", expresó.

El dirigente enumeró algunos de los logros recientes que ilustran ese crecimiento. En los últimos días, el club recibió a los campeones de la categoría U13 de básquet, que conquistaron el torneo de la Asociación Paranaense y posteriormente la Liga Provincial. También destacó las actuaciones del tenis, el hockey, el vóley, el rugby, la natación y el golf, disciplinas que mantienen un alto nivel competitivo tanto a nivel provincial como nacional.

"Eso nos llena de orgullo porque es el resultado del enorme trabajo que realizan muchísimas personas de manera desinteresada y, muchas veces, en forma anónima", afirmó.

Fouces también puso especial énfasis en la solidez administrativa que atraviesa la institución. Explicó que el crecimiento deportivo sería imposible sin un manejo responsable de los recursos, especialmente en una entidad de la magnitud de Estudiantes.

"Hoy es muy difícil sostener una institución sin fines de lucro de este tamaño. Tenemos más de 200 empleados, un enorme movimiento diario y cualquier error administrativo puede significar pérdidas millonarias. Por eso valoramos muchísimo la firmeza económica que hemos construido. Incluso puedo decir con orgullo que el club no tiene actualmente ningún juicio en contra. Esa tranquilidad nos permite concentrarnos en lo verdaderamente importante: nuestros socios, nuestros jóvenes y el deporte", sostuvo.

Entre las novedades deportivas de los últimos meses aparece la recuperación de una disciplina con fuerte identidad paranaense: el canotaje. La iniciativa busca volver a conectar al club con el río Paraná, aprovechando las instalaciones de la sede de playa y promoviendo una actividad que combina recreación y competencia.

"Nuestro club, como también nuestra ciudad, tenía una deuda con el río Paraná. Durante muchos años le dimos la espalda y no aprovechamos todo su potencial. Por eso entendimos que no alcanzaba con ofrecer actividades recreativas y decidimos crear una disciplina deportiva. Incorporamos un profesor de primer nivel y la idea es que, cuando estemos preparados, el canotaje también pueda competir y convertirse en protagonista", explicó.

Un proyecto ambicioso en la sede central del Club Estudiantes

En materia de infraestructura, Estudiantes continúa desarrollando un ambicioso plan de crecimiento. Tras la consolidación del Sport Club de la Playa y la construcción del moderno gimnasio en la sede central, el próximo gran desafío será avanzar con el proyecto del microestadio.

Según explicó Fouces, el crecimiento exponencial del básquet y el vóley —que multiplicaron por cuatro la cantidad de deportistas en menos de una década— hace indispensable generar nuevos espacios para la práctica deportiva y la organización de eventos.

"El proyecto está terminado y ocupa un lugar prioritario dentro de nuestros planes. Sabemos que es una obra muy ambiciosa y que requiere una importante ingeniería financiera, pero estamos convencidos de que el club la necesita. Servirá para el desarrollo del deporte y también para organizar eventos culturales, sociales y deportivos con todas las comodidades. Seguramente más temprano que tarde será otro objetivo cumplido", concluyó.

Con una conducción ratificada por unanimidad, una administración financieramente sólida, el crecimiento permanente de sus disciplinas y una agenda de obras que no se detiene, Estudiantes inicia una nueva etapa institucional con el desafío de sostener el protagonismo deportivo y continuar ampliando la infraestructura de un club que sigue consolidándose como una de las principales referencias del deporte entrerriano.

La flamante comisión directiva del CAE

Presidente: Emilio Fouces.

Emilio Fouces. Vicepresidente: Miguel Adrián Campanini.

Miguel Adrián Campanini. Secretario General: Julio Lisandro Rodríguez Signes.

Julio Lisandro Rodríguez Signes. Secretaria de Actas: María Cristina Santana.

María Cristina Santana. Tesorero: Cristián Dumé.

Cristián Dumé. Protesorera: Susana Marión Kohan.

Vocales titulares:

Sebastián Fouces.

Félix Correa.

José Alberto Lesci.

Gabriela Del Valle.

Hugo Bitar.

Rodolfo Octavio Castello.

Carlos Rivera.

José Manuel Miralpeix.

Vocales suplentes:

Carlos Alfredo Yannitello, Clodomiro Eriberto Torres, José Alberto Ugalde, Carlos Francisco Burgos, Valentina Cozzi, Mariana Pross, Lucas Grandi y Mariana Mionis.

Revisores de Cuentas Titulares:

María Carla Zapata, Gabriela Gaitán y María Florencia Fernández.

Revisores de Cuentas Suplentes:

Irene Farías y Horacio Enríquez.