Federico Sturzenegger participará del Foro Anual del CEER, en Paraná

Será el jueves 30 de julio en el CPC de Paraná. Reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico para hablar de desafíos del país y la región

Será el jueves 30 de julio en el CPC de Paraná. Reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico para hablar de desafíos del país y la región. Federico Sturzenegger hablará de las políticas de Javier Milei.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la República Argentina, Federico Sturzenegger , será uno de los disertantes del XIX Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", donde brindará la conferencia "La economía de Javier Milei".

El encuentro se realizará el jueves 30 de julio en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

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En ese marco, Sturzenegger compartirá su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

Con esta incorporación, el Foro completa un programa de destacados disertantes que abordarán ejes vinculados a la institucionalidad, la economía, la política, el liderazgo y el desarrollo.

Ya habían confirmado su participación el analista político Andrés Malamud, quien ofrecerá una mirada sobre el contexto nacional e internacional y el papel de las instituciones en un escenario de transformación; el economista Santiago Bulat, que analizará la coyuntura económica y las perspectivas hacia adelante; y la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, quien expondrá sobre el mundo del trabajo, el liderazgo y la convivencia entre distintas generaciones dentro de las organizaciones.

PROGRAMA

- 9.30 HS | ACREDITACIONES

- 10.00 HS | APERTURA - Ramiro Reiss, Presidente CEER - Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos

-10.30 HS | DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL SEGUNDO SEMESTRE - Santiago Bulat

- 11.30HS | LA ECONOMÍA DE JAVIER MILEI - Federico Sturzenegger-

12.30 HS | LUNCH-

14.00 HS | TRANSFORMACIONES GLOBALES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA - Andrés Malamud-

15.00 HS | LIDERAZGO, TRABAJO Y NUEVAS GENERACIONES - Patricia Jebsen

-16.00 HS | CIERRE

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