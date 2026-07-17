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Federico Sturzenegger participará del Foro Anual del CEER, en Paraná

Será el jueves 30 de julio en el CPC de Paraná. Reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico para hablar de desafíos del país y la región

17 de julio 2026 · 09:52hs
Será el jueves 30 de julio en el CPC de Paraná. Reunirá a referentes del ámbito empresarial

Será el jueves 30 de julio en el CPC de Paraná. Reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico para hablar de desafíos del país y la región. Federico Sturzenegger hablará de las políticas de Javier Milei.
Federico Sturzenegger participará del Foro Anual del CEER, en Paraná

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la República Argentina, Federico Sturzenegger, será uno de los disertantes del XIX Foro Anual "Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable", donde brindará la conferencia "La economía de Javier Milei".

El encuentro se realizará el jueves 30 de julio en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y reunirá a referentes del ámbito empresarial, profesional, académico e institucional para analizar los principales desafíos que atraviesan el país y la región.

El Senado nacional buscará aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada de federico Sturzenegger, antes de ingresar al receso parlamentario. 

Senado buscará aprobar proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

El programa permite tomar un préstamo con condiciones muy favorables para unificar deudas contraídas con diferentes entidades financieras.

El Plan de Alivio Financiero de Entre Ríos ya recibió más de 5.500 solicitudes

En ese marco, Sturzenegger compartirá su análisis sobre el rumbo económico de la Argentina, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta el país en el contexto actual.

Con esta incorporación, el Foro completa un programa de destacados disertantes que abordarán ejes vinculados a la institucionalidad, la economía, la política, el liderazgo y el desarrollo.

Ya habían confirmado su participación el analista político Andrés Malamud, quien ofrecerá una mirada sobre el contexto nacional e internacional y el papel de las instituciones en un escenario de transformación; el economista Santiago Bulat, que analizará la coyuntura económica y las perspectivas hacia adelante; y la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, quien expondrá sobre el mundo del trabajo, el liderazgo y la convivencia entre distintas generaciones dentro de las organizaciones.

PROGRAMA

- 9.30 HS | ACREDITACIONES

- 10.00 HS | APERTURA - Ramiro Reiss, Presidente CEER - Rogelio Frigerio, Gobernador de Entre Ríos

-10.30 HS | DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS DEL SEGUNDO SEMESTRE - Santiago Bulat

- 11.30HS | LA ECONOMÍA DE JAVIER MILEI - Federico Sturzenegger-

12.30 HS | LUNCH-

14.00 HS | TRANSFORMACIONES GLOBALES: DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA AMÉRICA LATINA - Andrés Malamud-

15.00 HS | LIDERAZGO, TRABAJO Y NUEVAS GENERACIONES - Patricia Jebsen

-16.00 HS | CIERRE

Más información e inscripciones

Federico Sturzenegger foro CEER
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