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Lucía y Joaquín Galán celebraron las tres décadas del Hogar Pimpinela

Más de 200 invitados participaron de la celebración por el aniversario de la institución fundada por Lucía y Joaquín Galán

29 de julio 2026 · 16:27hs
El Hogar Pimpinela conmemoró tres décadas de acompañar a niños en situación de vulnerabilidad

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Lucía y Joaquín Galán celebraron las tres décadas del Hogar Pimpinela

El Hogar Pimpinela para la Niñez celebró sus 30 años con un emotivo encuentro realizado en el Centro de Convenciones Dr. Arturo Frondizi, en Vicente López. Más de 200 invitados, entre colaboradores, autoridades, artistas, familias adoptivas y jóvenes que crecieron en la institución, participaron de la celebración que rindió homenaje a tres décadas de trabajo junto a niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

Treinta años de compromiso: el Hogar Pimpinela celebró su aniversario

Durante la ceremonia, Lucía Galán destacó el espíritu que sostiene al proyecto desde su creación en 1996. "No celebramos que exista un hogar. El verdadero motivo de festejo será el día en que ya no hagan falta. Mientras tanto, celebramos el camino recorrido y que, a pesar de todas las dificultades, seguimos siendo una gran familia", expresó.

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La institución nació a partir del compromiso solidario de Lucía y Joaquín Galán y de una inquietud que surgió tras el nacimiento del hijo de Joaquín: por qué algunos niños llegan al mundo rodeados de oportunidades y otros no. Seis años después, esa reflexión se transformó en un hogar pensado para brindar contención, afecto y nuevas oportunidades. "Nuestra idea era hacer un hogar para 100 chicos. Cuando empezamos a conocer la realidad entendimos por qué nos recomendaban que el cupo fuera de 25", recordó Joaquín, al destacar la importancia de ofrecer una atención personalizada.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche fue el testimonio de Mercedes, una de las primeras niñas en ingresar al Hogar junto a cinco de sus hermanos. Hoy, convertida en madre y asistente social, agradeció el acompañamiento recibido durante su infancia. "Mi vida habría sido completamente distinta si este hogar no hubiera existido. Mi mayor deseo es que muchos otros niños puedan encontrar una familia, porque también tienen sueños", afirmó.

La celebración contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; Belén Ludueña; autoridades de los organismos de niñez de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires; y numerosas figuras del espectáculo. La conducción estuvo a cargo de Silvina Chediek y la música fue protagonista con las actuaciones de Marilina Ross, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Manuela Bravo, Katy Viqueira y los propios Lucía y Joaquín Galán.

Al cerrar la celebración, Lucía resumió el sentido del trabajo que realiza la institución desde hace tres décadas. "Cuando un chico finalmente se va con su familia, todo el equipo sale a despedirlo hasta la puerta. Esa es la foto que queremos guardar siempre. Ese es nuestro verdadero triunfo", afirmó. Desde su creación, el Hogar Pimpinela para la Niñez acompañó a cientos de niños y niñas que lograron regresar con sus familias biológicas o fueron adoptados, manteniendo intacta su misión de ofrecer nuevas oportunidades y cambiar historias de vida.

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Hogar Pimpinela Pimpinela aniversario compromiso
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