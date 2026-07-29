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Un mundialista dirá presente en el inicio del campeonato de Paraná Campaña

El seguiense Carlos González, integrante del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro, dirá presente en la inauguración del Torneo Clausura de Paraná Campaña.

29 de julio 2026 · 15:39hs
Carlos González estuvo en el Mundial 2026 y el domingo estará en el campeonato de Paraná Campaña.

Carlos González estuvo en el Mundial 2026 y el domingo estará en el campeonato de Paraná Campaña.

El Torneo Clausura de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) tendrá un invitado de lujo en su jornada inaugural. El seguiense Carlos González, histórico integrante del cuerpo técnico de Gustavo Alfaro y parte del seleccionado de Paraguay que disputó la Copa del Mundo 2026, participará el próximo domingo del acto de apertura del certamen.

La edición 2026 tendrá un significado especial, ya que estará en juego la Copa "Roberto Rodolfo y Osvaldo El Abuelo González", denominada en homenaje a dos figuras muy ligadas a la historia del fútbol regional. Osvaldo El Abuelo González fue el padre de Carlos y dejó una huella imborrable en la comunidad futbolera de Seguí y de Paraná Campaña.

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La presencia de González, recientemente llegado de la máxima cita del fútbol mundial, aportará un marco distintivo al inicio de la competencia. Su trayectoria junto a Gustavo Alfaro lo convirtió en uno de los entrenadores entrerrianos con mayor reconocimiento internacional, luego de integrar el cuerpo técnico que condujo a Paraguay en el Mundial 2026.

La presencia de Carlos González

La ceremonia de apertura combinará el inicio de una nueva ilusión deportiva para los clubes de la Liga con un emotivo reconocimiento a la familia González, cuyo legado permanece vigente a través del nombre de la copa que levantarán los campeones del Clausura.

De esta manera, la Liga de Fútbol de Paraná Campaña abrirá una nueva temporada con un homenaje a su historia y con la presencia de uno de los representantes entrerrianos que alcanzó el máximo escenario del fútbol internacional, reforzando el vínculo entre el deporte local y el plano mundial.

Paraná Campaña Carlos González Gustavo Alfaro Seguí
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