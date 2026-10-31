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Empleo público: ya de perdieron más de 75.000 puestos

Según datos de Indec se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la "motosierra" que mantiene el Gobierno de Javier Milei

31 de octubre 2026 · 10:42hs
Según datos de Indec se perdieron 75.260 puestos en el sector público

Según datos de Indec se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la "motosierra" que mantiene el Gobierno de Javier Milei 
Según datos de Indec se perdieron 75.260 puestos en el sector público

Según datos de Indec se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la "motosierra" que mantiene el Gobierno de Javier Milei 

Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Argentina, la cantidad de empleos públicos eliminados continúa en ascenso y ya supera los 75.000 puestos de trabajo.

En diciembre de 2023 se contabilizaron 341.465 empleso públicos, mientras que en septiembre se registraron 266.205. De esta manera, se perdieron 75.260 puestos en el sector público, en línea con la premisa de la "motosierra" que mantiene el Gobierno en relación con el sector público.

Los datos corresponden al informe sobre la Administración Pública Nacional (APN), las empresas y las sociedades que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con base en los datos del noveno mes de 2025.

LEER MÁS: Javier Milei apuntó otra vez contra los periodistas: "Seres cargados de maldad"

Solo en septiembre se recortaron 2.199 puestos de trabajo, lo que equivale a una contracción del 0,8% mensual y del 6,1% respecto del mismo mes del año anterior (17.176 empleos menos).

  • Administración centralizada: pasó de 37.955 a 37.200 empleados, un 2% menos en términos mensuales.
  • Administración descentralizada: se redujo un 0,3% y pasó de 109.025 a 108.726 empleados.
  • Administración desconcentrada: perdió un 0,4% mensual, al pasar de 21.123 a 21.037 empleados.
  • Otros entes: pasaron de 13.226 a 12.433 empleados, lo que implicó una reducción del 6%, la más pronunciada.

En cuanto a las empresas y sociedades del Estado, se eliminaron 148 puestos de trabajo en relación con agosto (-0,3%) y 3.447 en comparación con septiembre de 2025 (-3,8%).

En el acumulado del año, se perdieron 12.559 puestos de trabajo en la APN, una contracción interanual del 4,5%.

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