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Dólar: el mayorista bajó 3 pesos, el blue cerró a 1.565 pesos y repuntaron los bonos

El dólar oficial se mantuvo estable, mientras el MEP y el contado con liquidación retrocedieron. El riesgo país bajó ante la recuperación de títulos públicos.

29 de octubre 2026 · 19:28hs
Dólar: el mayorista bajó 3 pesos

Dólar: el mayorista bajó 3 pesos, el blue cerró a 1.565 pesos y repuntaron los bonos.

El mercado cambiario argentino cerró este jueves 29 de octubre con movimientos moderados en las principales cotizaciones del dólar. El tipo de cambio mayorista interrumpió su tendencia alcista, mientras que el oficial del Banco de la Nación Argentina permaneció sin modificaciones y las alternativas financieras registraron bajas.

La jornada estuvo marcada por la demanda de cobertura propia del cierre mensual, la evolución del real brasileño y las expectativas sobre la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En paralelo, los bonos soberanos mostraron una recuperación que permitió reducir el riesgo país, después de varias ruedas de presión sobre los activos argentinos.

Dólar oficial, blue, MEP y CCL: las cotizaciones del jueves

El dólar oficial minorista finalizó sin cambios en el Banco Nación, a $1.510 para la compra y $1.560 para la venta. El promedio de venta de las entidades financieras relevadas por el Banco Central se ubicó en torno a $1.560,70.

Por su parte, el dólar mayorista retrocedió $3 y terminó en $1.539, frente a los $1.542 del miércoles. La baja diaria fue del 0,19%, aunque la cotización permaneció cerca de su máximo nominal.

En el mercado informal, el dólar blue cerró a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior, según los valores de cierre relevados por Ámbito.

Los dólares financieros también retrocedieron. El MEP terminó en $1.566,16, con una baja de $5,34 (-0,34%) frente al cierre del miércoles. El contado con liquidación (CCL) se ubicó en $1.657,36, con un descenso de $2,94 (-0,18%).

Las cotizaciones financieras corresponden a los cierres publicados por Ámbito y pueden presentar pequeñas diferencias respecto de otras plataformas, según el instrumento y el horario de referencia.

La demanda de fin de mes y el efecto de Brasil

La moderación del dólar mayorista se produjo después de varias jornadas de presión compradora, vinculada principalmente con las operaciones de cobertura habituales en los últimos días del mes.

A ese comportamiento se sumó la depreciación del real brasileño tras el resultado de las elecciones presidenciales del domingo. Los movimientos de la moneda del principal socio comercial de Argentina influyeron sobre las expectativas cambiarias y la competitividad regional.

El dólar mayorista se mantuvo por debajo del límite superior de la banda cambiaria, establecido para este jueves en $1.949,91.

El mercado continúa atento a la demanda privada de divisas y a las decisiones del Banco Central, especialmente después de la interrupción de las compras que había sostenido durante buena parte de octubre.

Reservas y bonos: el riesgo país volvió a retroceder

El Banco Central completó el miércoles su tercera jornada consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial. Hasta ese momento, el saldo positivo de octubre se mantenía en 1.252 millones de dólares.

La interrupción se produjo después de 19 ruedas consecutivas con compras y coincidió con una mayor demanda privada de divisas.

En materia de reservas internacionales, el último dato oficial verificado para esta crónica corresponde al 26 de octubre, cuando las tenencias brutas alcanzaban los 50.482 millones de dólares, según las estadísticas del BCRA. Esa cifra es provisoria y no representa el cierre de este jueves.

En el mercado de deuda, los bonos soberanos en dólares registraron una recuperación. Hacia las 16.39, el Global 2035 avanzaba 1,5%, mientras que el Bonar 2041 subía 1,4%.

El riesgo país retrocedía 2,9% y se ubicaba en 741 puntos básicos, de acuerdo con esa referencia intradiaria. El movimiento representó una mejora después de las pérdidas acumuladas en las jornadas anteriores, aunque todavía no constituía un cierre definitivo.

Las tasas y la estrategia del Gobierno

Otro dato relevante fue la licitación de deuda del Tesoro nacional realizada el miércoles, que alcanzó una renovación equivalente al 107% de los vencimientos.

Entre los instrumentos colocados se destacó una Lecap con vencimiento en febrero de 2027, adjudicada a una tasa efectiva mensual del 2,1%.

La colocación permitió absorber recursos del mercado y reforzó la atención sobre las condiciones de liquidez en pesos, un factor que también influye sobre la demanda de dólares.

Con una jornada pendiente para finalizar octubre, los operadores seguirán especialmente la evolución del tipo de cambio mayorista, la capacidad del Banco Central para retomar las compras de divisas y el comportamiento de los bonos argentinos.

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