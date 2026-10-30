N5 ganó el Premio a la Innovación con Impacto 2026

Se trata de un premio que organiza la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina para reconocer a startups tecnológicas con soluciones en la economía.

Con un récord de 550 startups inscriptas, el certamen alcanzó su mayor convocatoria desde su lanzamiento. Ocho startups de fintech, empleabilidad y agtech llegaron a la final y presentaron sus proyectos en la sede central del Banco Nación. N5 es la ganadora de la tercera edición del Premio a la Innovación con Impacto, que organizan la Fundación Banco Nación y Endeavor Argentina para reconocer a startups tecnológicas con soluciones capaces de generar impacto real en la economía argentina.

La ganadora, fundada por Julián Colombo y Lucas Tettamanti, N5 desarrolla una plataforma que permite a bancos, aseguradoras y otras instituciones financieras modernizar sus sistemas sin reemplazar su núcleo tecnológico: funciona como una capa de integración sobre los sistemas existentes y suma módulos de negocio y agentes de inteligencia artificial. Tiene presencia en 18 países, trabaja con clientes como Santander, Mastercard, Itaú, Zurich y Banco do Brasil, y logró en ellos un 53% más de productividad comercial.

Como ganadora, la startup recibirá USD 15.000 para invertir en el desarrollo y escalado de su proyecto, mentorías estratégicas de la red Endeavor, acceso a la red del Banco Nación con oportunidades concretas de vinculación comercial y visibilidad ante medios, inversores y aliados clave.

La edición 2026 fue la de mayor convocatoria desde la creación del premio, con un récord de 550 startups inscriptas. Después de varias instancias de evaluación, ocho llegaron a la final y este jueves presentaron sus proyectos en el Salón de Mármol de la sede central del Banco de la Nación Argentina, ante un jurado de referentes del ámbito empresarial, financiero y emprendedor. La jornada contó con la participación de Armando Guibert, presidente de la Fundación Banco Nación.

“Cada edición nos confirma que en la Argentina hay emprendedores capaces de resolver problemas reales con tecnología. Este año vimos startups que ya trabajan con bancos, grandes empresas y productores, con clientes y resultados concretos. Nuestro desafío es que esas soluciones lleguen más lejos y más rápido, y para eso es clave que el ecosistema emprendedor y las grandes instituciones trabajen juntos”, señaló María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina.

“Nos llena de orgullo ver cómo el Premio a la Innovación con Impacto se convirtió en un reconocimiento al ecosistema emprendedor argentino. Cada año se suman más startups, con propuestas más sólidas, y eso nos confirma que acompañar a quienes innovan es una de las mejores maneras de aportar al desarrollo del país”, señaló Mariana Galante, directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación.

Los finalistas, un denominador común: la inteligencia artificial

Las finalistas compitieron en tres categorías —Fintech, Empleabilidad y Agtech— y comparten un rasgo: la mayoría pone la inteligencia artificial al servicio de problemas muy concretos de bancos, empresas, productores y personas.

Fintech | Innovación en servicios financieros

Rexi — Ignacio Berardi, Teo Zavalía Gahan y Sebastián García. Usa agentes de IA para conciliar transacciones, detectar diferencias y recuperar dinero mal cobrado. Con Despegar, redujo un 90% las horas de trabajo manual dedicadas a operaciones financieras.

Cedalio — Luciana Reznik, Nico Magni y Guido Marucci Blas. Desarrolla agentes de IA que automatizan las cuentas a pagar y otros procesos financieros de empresas medianas y grandes, con clientes como Banco Galicia, Ambev y La Segunda Seguros. Fue acelerada por Y Combinator y sus fundadores son second-time founders: previamente crearon Wolox, empresa de la red Endeavor adquirida por Accenture.

Welfi — Tomás Ametlla. Plataforma de inversión automatizada por objetivos, pensada para personas sin experiencia: se puede empezar desde USD 10 y ya suma más de 35.000 usuarios registrados.

Empleabilidad | Tecnología para generar oportunidades

Asteroid — Mateo Salvatto. Creadora de Háblalo, una app gratuita de comunicación que usan más de 500.000 personas con discapacidad en 75 países. Con Háblalo for Employment, ahora también impulsa su inserción laboral en puestos de atención al cliente.

Loligo — Ignacio Basso, Ian Teperman y Stefano Rossi. Sistema de agentes de IA que gestiona de punta a punta el reclutamiento masivo en sectores como retail y logística, donde una búsqueda puede tardar hasta un mes. Trabaja con Falabella, PedidosYa y Farmacity.

Agtech | Innovación para el campo

iAgro Global — Daniel Almazan Sendino y Yair Jose Luis Zacca. Reúne en un solo lugar los datos que las empresas agroindustriales tienen dispersos entre planillas, sistemas, sensores y drones, y despliega agentes de IA sobre ellos para decidir mejor y más rápido. Entre sus clientes está CREA.

Calice — Ramiro Olivera, Esteban Hernando, Andrés Rabinovich y Pablo Romero. Desarrolla ensayos de campo virtuales: simula con biología de sistemas e IA cómo se comportarán cultivos, bioinsumos y moléculas antes de llegar al campo, y reduce hasta un 50% el tiempo de llegada al mercado. Trabaja con Syngenta, Corteva, Bayer y BASF.

Un jurado de referentes del ecosistema empresarial y emprendedor

El jurado estuvo integrado por la directora ejecutiva de la Fundación Banco Nación, Mariana Galante; la gerenta de Clientes del Banco Nación, Ludmila Schmidt; María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor Argentina; Manuel Tanoira, de T&C Abogados; Lorena Suárez, managing partner de Alaya Capital; y Alejandro Zecler, cofundador de Mendel.

Un puente entre las startups y el sector productivo

En sus tres ediciones, el Premio a la Innovación con Impacto se consolidó como un puente entre startups tecnológicas y el sector productivo, que conecta a emprendedores con la experiencia de la red Endeavor y con el alcance federal del Banco Nación.

Sobre Endeavor Argentina

Endeavor es la comunidad de emprendedores de alto impacto más grande del mundo, aquellos que sueñan en grande, escalan rápido e invierten su tiempo, experiencia y capital para apoyar a las nuevas generaciones de emprendedores. Creemos en el poder que tienen estos emprendedores para transformar la economía y generar desarrollo económico.

En Argentina estamos presentes desde 1998 y, además, trabajamos para promover la cultura emprendedora en todos los estadios de desarrollo, con programas específicos para cada etapa de este camino e iniciativas de inspiración y capacitación.