Patronato juega en Rafaela por la salvación o la caída al abismo

Desde las 15, Patronato visita a Atlético de Rafaela un partido trascendental para su historia. Permanencia, desempate o descenso son sus posibilidades.

Si Patronato gana, se salvará. Si empata o pierde, dependerá de lo que ocurra en Chacarita-Chicago.

Patronato se juega un partido trascendental para su presente y su futuro esta tarde en Rafaela. A pocos días de haberse conmemorado el cuarto aniversario del momento más glorioso de su historia, con la consagración en la Copa Argentina 2022, pésimos manejos dirigenciales, decisiones tardías y planteles mal conformados, llevaron al Negro al borde del abismo.

Este lunes, a las 15, el cuadro paranaense visitará a Atlético de Rafaela, por la 36ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional, tratando de asegurarse su permanencia en la Segunda categoría del fútbol argentino. Luis Lobo Medina será el árbitro; Facundo Rodríguez y Damián Espinoza los asistentes; y Mauricio Martín el cuarto árbitro.

En lo que a Patronato respecta, el descenso al Federal A significaría un golpe de nocaut, tanto para la institución como para el deporte de la ciudad y la provincia. De ocurrir, se perdería mucho más que una categoría de fútbol. Entre Ríos dejaría de estar en los primeros planos del deporte nacional y, como si fuera poco, se echaría por la borda esa identificación y sentido de pertenencia de las nuevas generaciones que crecieron con Patrón protagonista de noches inolvidables.

Sería un retroceso en todo sentido, deportivo y social, y significaría un volver a empezar con un panorama con muchas más dudas que certezas.

Por eso la importancia de lo que ocurrirá hoy en la Perla del Oeste Santafesino, donde también estarán atentos a lo que ocurra entre el Funebrero y el Torito de Mataderos.

Para disputar su “final del mundo”, el entrenador Rojinegro, Carlos Marcelo Fuentes, sólo tendría una duda en el ataque: si mantener en el equipo titular a Franco Soldano o que ingrese en su lugar Tomás Attis. Además, Renzo Reynaga volverá al once inicial en reemplazo de Hernán Rivero.

El resto del equipo estaría conformado por los mismos jugadores que cayeron en su última presentación ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares, en el estadio Grella, donde dejaron una muy pobre imagen, por lo que tendrán la oportunidad de reivindicarse en un encuentro clave también para su futuro profesional.

Chacarita y Nueva Chicago, el partido del morbo

Paralelamente, en San Martín se enfrentarán Chacarita y Nueva Chicago, los otros dos involucrados en la lucha por evitar el descenso (ver la tabla), que disputarán un partido con una gran carga emotiva entre dos equipos que, si bien originalmente no son clásicos, tienen una marcada rivalidad. Sebastián Zunino es el árbitro designado por la AFA para comandar este encuentro.

Este domingo se jugaron dos cotejos de la Zona B del campeonato. En San Miguel de Tucumán, San Martín y Colegiales empataron sin goles; mientras que también en el norte argentino, Gimnasia y Tiro de Salta cayó 1 a 0 ante Quilmes.

Mientras que este lunes, además de los partidos Atlético de Rafaela-Patronato y Chacarita-Chicago, jugarán desde las 13 All Boys y Estudiantes de Caseros.

¿Cómo se define el descenso de la Primera Nacional?

Chacarita le gana a Chicago y Patronato gana: desciende Chicago

Chacarita le gana a Chicago y Patronato empata: desciende Chicago

Chacarita le gana Chicago y Patronato pierde: final Patronato-Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato gana: desciende Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato empata: final Patronato-Chicago

Chacarita y Chicago empatan y Patronato pierde: desciende Patronato

Chicago le gana a Chacarita y Patronato gana: desciende Chacarita

Chicago le gana a Chacarita y Patronato empata: desciende Patronato

Chicago le gana a Chacarita y Patronato pierde: desciende Patronato

Formaciones para Atlético de Rafaela y Patronato

Atlético de Rafaela: Mayco Bergia; Nahuel Cainelli, Ulises Yegros, Fernando Ponce, Enzo Wuattier; Leonardo Flores, Facundo Soloa, Esteban Pepino, Agustín Obando; Lucas Albertengo y Joel Bonifacio. DT: Franco Mendoza.

Patronato: Alan Sosa; Maximiliano Rueda, Franco Meritello, Fernando Evangelista, Nahuel Genez; Alejo Miró, Augusto Picco, Juan Barinaga, Valentín Pereyra; Tomás Attis o Franco Soldano y Renzo Reynaga. DT: Marcelo Fuentes.

Hora y TV: 15 (LPF Play).

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Estadio: Nuevo Monumental.