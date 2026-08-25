Según la UIA, la actividad industrial mejoró 1,4% en julio. 

La producción fabril detuvo su caída interanual y según informó la UIA la actividad industrial mejoró 1,4% en julio. A nivel mensual cedió 0,6%.

La producción industrial registró un incremento interanual del 1,4% en julio y cedió 0,6% con relación al mes previo en la medición con estacionalidad, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA) .

En siete meses el sector acumula una contracción de 2%. “Este resultado interrumpe la tendencia contractiva de meses previos, aunque el incremento se explica de forma principal por la baja base de comparación que dejó el año 2025”, señaló el trabajo de la entidad fabril.

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Siempre de acuerdo al trabajo de la UIA, con este desempeño, la actividad de las fábricas se ubica un 10% por debajo de los registros promedio de volumen alcanzados durante los años 2022 y 2023.

La UIA subrayó que la dinámica fabril de julio estuvo marcada por comportamientos heterogéneos. La entidad empresaria detalló la evolución de la actividad en un contexto donde coexisten sectores con leves incrementos mensuales con otros rubros que registran retrocesos en su nivel general de producción.

Entre los indicadores más destacados se informó una caída de 3,5% en el consumo de energía eléctrica de grandes usuarios industriales.

Finalmente, otros datos mostraron un comportamiento dispar, donde la producción automotriz cayó un 6,8% respecto de junio y los despachos de cemento retrocedieron un 4,2% en igual período.