Celulosa Argentina al borde de la quiebra: sin insumos, sin gas y deudas de sueldos

Las plantas de Celulosa Capitán Bermúdez y de Zárate están paralizadas desde julio. Los trabajadores solo cobraron el 30% del salario

Las plantas de Celulosa Capitán Bermúdez y de Zárate están paralizadas desde julio. Los trabajadores solo cobraron el 30% del salario

Las plantas de Celulosa Capitán Bermúdez y de Zárate están paralizadas desde julio. Los trabajadores solo cobraron el 30% del salario

La producción de la empresa Celulosa Argentina continúa prácticamente paralizada o con guardias mínimas, tanto en la planta santafesina de Capitán Bermúdez, enfocada en papel tissue, como en la bonaerense de Zárate, dedicada a papeles de impresión. Suman casi dos meses sin producción y sueldos adeudados.

Las restricciones en el suministro de gas dispuestas por Litoral Gas y la falta de insumos complicaron el cuadro de una situación financiera límite de la compañía, que hace un año pasó a manos de Esteban Nofal, dueño de la financiera Cima Investments S.A. El miércoles de la semana pasada, los empleados de la fábrica del cordón industrial de Rosario apenas cobraron la mitad de los salarios de agosto, luego de varias audiencias y la intervención del Ministerio de Trabajo de Santa Fe, publica Tiempo Argentino.

En principio, Celulosa planteó que su grave falta de liquidez solo le permitía liquidar un 30% de los sueldos del mes pasado, La propuesta mereció el rechazada tajante de la comisión gremial interna y así se llegó al pago de la mitad de los haberes.

El crítico pasivo comercial y financiero de la firma desembocó en un proceso de reestructuración de las deudas con sus acreedores, en un intento por sortear la cesación de pagos, como se ha visto con otras empresas.

Situación límite

Celulosa Argentina ya presentaba una situación límite cuando estaba en manos del fondo Tapebicuá Investment Company, integrado por los empresarios José Urtubey (hermano del exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey), Douglas Albrecht y Juan Collado, junto a otros accionistas minoritarios.

A 20 días de presentar su concurso de acreedores para evitar la quiebra, el control pasó a manos de Esteban Nofal, hijo de Luis Benjamín, el cofundador junto a Carlos Ávila de Torneos y Competencias SA, hoy Torneos. Nofal adquirió 452,6 millones de acciones clase B, equivalentes al 45,5% del capital social. La operación tuvo una particularidad: el valor informado de la misma fue de un dólar.

El nuevo accionista, Nofal, asumió el compromiso de capitalizar y recuperar la compañía, pero el cuadro se agravó. La compañía continuó registrando pérdidas y enfrentó dificultades para sostener el ritmo de producción.

Los estados financieros difundidos este año expusieron la magnitud del rojo: al 31 de mayo, Celulosa Argentina acumulaba pérdidas por 127.393,6 millones de pesos, y con ventas en fuerte caída.

Sin gas

La empresa quedó en un círculo vicioso: necesita producir para generar ingresos, pero necesita capital para poder producir. Además de no poder conseguir madera y otros insumos, como químicos, para mantener la producción, la planta de Capitán Bermúdez acusó otro impacto: los cortes en el suministro de gas, esencial para el funcionamiento de la industria papelera.

La empresa distribuidora Litoral Gas, junto con el ente regulador Enargas, le impuso este invierno a la planta (y a otras varias de Santa Fe) numerosas interrupciones del servicio para garantizar, dijo, los suministros residenciales. Eso, incluso, en días de altas temperaturas.

A Celulosa Argnetina, reemplazar el gas por Fuel Oil le incrementa los costos operativos en un 550%, por lo que esa salida le resulta inviable.

La papelera, como otras industrias, se quejaron por las decisiones de Litoral Gas ya que, aducen, pagan un “canon por capacidad de reserva”, un recargo en la facturación que debería garantizarles un volumen mínimo de suministro durante las épocas de frío extremo. Les cobraron el extra, protestaron, pero el servicio preferencial no se cumplió.