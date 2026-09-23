Uno Entre Rios | Economia | industria

La industria frigorífica en alerta

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades

23 de septiembre 2026 · 12:27hs
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades 
La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades 

Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) expusieron que el sector atraviesa un escenario de pérdida de rentabilidad por la combinación de mayores costos, el deterioro en términos reales del precio de la carne y los bajos valores de los recuperos. Advierten que si no se adoptan medidas para recuperar competitividad, las dificultades podrían profundizarse sobre el cierre del año.

Uno de los principales problemas es el incremento de los costos energéticos. Según la entidad, los mayores cargos fijos llevaron a duplicar y hasta triplicar las facturas mensuales, afectando la liquidez de las empresas. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, los gobiernos provinciales permitieron financiar los cargos correspondientes a junio, julio y agosto en hasta 8 cuotas y con una tasa del 15 por ciento anual.

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto y Entre Ríos tuvo el mayor retroceso del país en 2026.

La industria metalúrgica cayó 6,1% en agosto,Entre Ríos con el mayor retroceso del país

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro.

La industria entrerriana reclamó competitividad, inversión y reformas para enfrentar los desafíos del futuro

FIFRA también cuestionó las tasas municipales aplicadas a la introducción de alimentos cuando no existe una contraprestación efectiva. La entidad sostuvo que la carne ya circula con certificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), por lo que duplicar controles incrementa innecesariamente los costos.

El escenario productivo tampoco ayuda. La industria estima que 2026 terminará con una cantidad de cabezas faenadas aproximadamente 10% inferior a la del año pasado. La menor producción redujo la disponibilidad de carne y, según FIFRA, explica buena parte de la caída del consumo. A esto se suma que los precios llevan varios meses prácticamente estancados, mientras la inflación acumulada rondó el 10% desde el máximo registrado en marzo.

industria frigoríficos Crisis
Noticias relacionadas
La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro.

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

Leandro Dati y el nuevo escenario financiero: Las reglas de juego cambiaron

Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Retrocedió el uso de la capacidad instalada de la industria en julio, 

Industria: retrocedió el uso de la capacidad instalada en julio

Las plantas de Celulosa  Capitán Bermúdez y de Zárate están paralizadas desde julio. Los trabajadores solo cobraron el 30% del salario

Celulosa Argentina al borde de la quiebra: sin insumos, sin gas y deudas de sueldos

Ver comentarios

Lo último

GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Ultimo Momento
GAP Galería de Arte inaugura Silencio y distancia

GAP Galería de Arte inaugura "Silencio y distancia"

La audición: cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

"La audición": cuando perseguir un sueño se convierte en una pesadilla

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Escándalo en Bolivia por un arquero que se negó a atajar un penal

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Viviana Canosa confirmó una cita con un exjugador de la Selección tras siete años de mensajes

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Chefpeare fue seleccionado para el Kenya International Theatre Festival

Policiales
Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Juan Ruiz Orrico: el Superior Tribunal de Justicia confirmó la sentencia de Casación

Un sacerdote contó que vio con mucho miedo a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

Un sacerdote contó que vio "con mucho miedo" a Urribarri en la cárcel de Gualeguaychú

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

La defensa de Juan Ruiz Orrico pidió reducir su condena y citó la causa Coimas de Urribarri

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Autovía Artigas: secuestran millonario cargamento de estupefacientes y hay seis brasileños detenidos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Paraná: un choque dejó un auto con daños severos

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Presentan en Paraná un libro sobre el legado de las Hermanas Franciscanas de Gante

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Paraná recuerda la lucha contra la represa y convoca a defender los ríos

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

Cáncer de mama: Paraná presentó la agenda del Mes Rosa

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

El Arzobispado de Paraná aclaró que Marcelino Moya no tiene licencias ministeriales

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Provincia y Unicef evaluaron los avances de la estrategia de primera infancia

Dejanos tu comentario