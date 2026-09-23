La industria frigorífica en alerta

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades

La Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas advirtió que si no se toman medidas para recuperar competitividad, se agravarán las dificultades

Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) expusieron que el sector atraviesa un escenario de pérdida de rentabilidad por la combinación de mayores costos, el deterioro en términos reales del precio de la carne y los bajos valores de los recuperos . Advierten que si no se adoptan medidas para recuperar competitividad, las dificultades podrían profundizarse sobre el cierre del año.

Uno de los principales problemas es el incremento de los costos energéticos . Según la entidad, los mayores cargos fijos llevaron a duplicar y hasta triplicar las facturas mensuales, afectando la liquidez de las empresas. En Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, los gobiernos provinciales permitieron financiar los cargos correspondientes a junio, julio y agosto en hasta 8 cuotas y con una tasa del 15 por ciento anual.

FIFRA también cuestionó las tasas municipales aplicadas a la introducción de alimentos cuando no existe una contraprestación efectiva. La entidad sostuvo que la carne ya circula con certificación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), por lo que duplicar controles incrementa innecesariamente los costos.

El escenario productivo tampoco ayuda. La industria estima que 2026 terminará con una cantidad de cabezas faenadas aproximadamente 10% inferior a la del año pasado. La menor producción redujo la disponibilidad de carne y, según FIFRA, explica buena parte de la caída del consumo. A esto se suma que los precios llevan varios meses prácticamente estancados, mientras la inflación acumulada rondó el 10% desde el máximo registrado en marzo.