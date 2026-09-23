Fitosanitarios: CampoLimpio impulsó la Mesa Región Norte para fortalecer la gestión de envases vacíos

Gestión de envases de Fitosanitarios: El encuentro reunió a autoridades de Ambiente y Producción de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, Formosa, Tucumán y Entre Ríos

Gestión de envases de Fitosanitarios: El encuentro reunió a autoridades de Ambiente y Producción de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, Formosa, Tucumán y Entre Ríos

Gestión de envases de Fitosanitarios: El encuentro reunió a autoridades de Ambiente y Producción de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, Formosa, Tucumán y Entre Ríos

La Asociación Civil CampoLimpio impulsó la Mesa Región Norte, un encuentro de trabajo realizado en La Banda, Santiago del Estero, junto con autoridades competentes de Ambiente y Producción de distintas provincias del Norte argentino.

Participaron representantes de Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Córdoba, Salta, La Rioja, Formosa, Tucumán y Entre Ríos, junto a miembros de la Asociación, quienes compartieron experiencias, avances y desafíos vinculados con la implementación de la Ley 27.279 y la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios.

"Es un sistema sólido, desplegado, con capacidad y potencial, que es un ejemplo de gestión sustentable de residuos de la industria del agro. Producción y ambiente son parte de un mismo eje. CampoLimpio es un sistema federal y nacional que entiende que, aunque las problemáticas son comunes, los abordajes deben adaptarse a cada región y zona productiva", sostuvo María Pisanu durante la apertura de la jornada.

Por su parte, el ministro Néstor Machado destacó: "El ambiente y la producción no están contrapuestos. Las provincias compartimos desafíos vinculados con la trazabilidad, la fiscalización y el acompañamiento a los productores, por lo que tenemos que trabajar en conjunto y aprovechar estos espacios para avanzar hacia medidas homogéneas que fortalezcan el cumplimiento de las leyes nacionales".

Tres desafíos para fortalecer la gestión

El abordaje de la ilegalidad fue uno de los puntos centrales de la agenda, a partir de la necesidad de evitar que los envases terminen fuera del sistema formal y sean desviados hacia circuitos que no garantizan su seguimiento ni un destino seguro. Se destacó la importancia de fortalecer los controles y la articulación regional entre las autoridades y las fuerzas de seguridad. Incrementar el recupero y consolidar un circuito formal requiere, al mismo tiempo, reducir los espacios para la operación de circuitos ilegales, coincidieron los presentes.

La provincia de Entre Ríos compartió su experiencia de fiscalización y articulación entre organismos provinciales, fuerzas de seguridad, Vialidad y municipios, que permitió capacitar a más de 200 efectivos de la policía caminera y rural; y completar procedimientos en tres puntos de acopio ilegal, culminando uno de estos con una sanción millonaria al operador ilegal.

Otro de los ejes fue la interjurisdiccionalidad como herramienta para mejorar la eficiencia logística y potenciar la circularidad del material recuperado. Las capacidades de tratamiento y reciclado no siempre se encuentran en las mismas provincias donde se generan los envases. Por eso, una mirada regional permite mover los materiales hacia aquellos destinos donde resulte más eficiente su tratamiento, optimizando la logística, asegurando su trazabilidad y favoreciendo su reincorporación a nuevos procesos productivos.

En esa línea, se planteó también la necesidad de impulsar iniciativas normativas e impositivas que generen incentivos para la revalorización del plástico recuperado, promoviendo nuevos destinos y una mayor demanda de material reciclado.

Asimismo, a diez años de la sanción de la Ley 27.279, las autoridades enfatizaron que continúa pendiente la puesta en funcionamiento del Sistema Único de Trazabilidad (SUT) y del Consejo Consultivo previsto por la normativa, herramientas que permitan fortalecer la articulación del sistema y mejorar las condiciones para hacer frente a los circuitos ilegales.

La jornada también puso el foco en el correcto lavado de los envases, una condición indispensable para su reciclado. Las provincias coincidieron en que mejorar la adopción de las técnicas de lavado requiere combinar capacitación, concientización, difusión, control y trabajo territorial, con acciones articuladas junto a municipios, universidades, organizaciones rurales y otros actores de la cadena. La importancia de este desafío queda reflejada en los 1,3 millones de kilos de envases que en 2025 no pudieron ser reciclados por no cumplir con las condiciones de lavado requeridas.

"Estos espacios sirven para alinear criterios y construir un sistema verdaderamente federal desde las provincias. A partir de estas mesas de trabajo se multiplicaron los intercambios entre jurisdicciones, lo que demuestra el crecimiento alcanzado por el sistema. El próximo desafío es avanzar en la valorización del material recuperado, incorporar nuevas industrias y generar más circularidad, empleo y protección de la salud pública", concluyó Juan Manuel Medina, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de CampoLimpio.

Acerca de CampoLimpio

CampoLimpio tiene como misión diseñar e implementar un completo sistema de gestión ambiental para recuperar los envases vacíos de fitosanitarios del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad y el cuidado del ambiente. La asociación articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor y unifica el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, a la vez que impulsa un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.