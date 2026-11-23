La Unión de Kiosqueros advierte sobre una situación alarmante a nivel nacional, con caídas interanuales de ventas de 40%. Reclaman leyes para evitar la desaparición de kioscos

La Unión de Kiosqueros advierte sobre una situación alarmante a nivel nacional, con caídas interanuales de ventas de 40%. Reclaman leyes para evitar la desaparición de kioscos

La Unión de Kiosqueros advierte sobre una situación alarmante a nivel nacional, con caídas interanuales de ventas de 40%. Reclaman leyes para evitar la desaparición de kioscos

Los kioscos de barrio enfrentan una profunda crisis marcada por cierres masivos y una contracción del consumo que golpea al "gasto hormiga". Desde la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) afirmaron que "cerraron más de 53.000 en los últimos tres años, unos 50 por día" y que "la caída de ventas es histórica, solo comparable con la ocurrida en 2001".

Claudio Páez, kiosquero del barrio porteño de Almagro con 14 años de experiencia en el rubro, indicó: "Las ventas cayeron 40% interanual", y continuó: "Hoy la gente solo lleva ofertas y promociones, la marca es algo secundario".

"Hace tres años teníamos unos 112.000 kioscos en actividad y hoy quedan menos de 59.000 en todo el territorio nacional", señaló el vicepresidente de UKRA, Ernesto Acuña a Noticias Argentinas, y describió la situación como "alarmante". Advirtió que "este año fue muy malo pese al repunte que hubo con la venta de figuritas por el Mundial".

Derrumbe histórico: las ventas en los kioscos cayeron a niveles comparables con la crisis de 2001

El retroceso de las compras cotidianas y al paso se vislumbra en las mediciones de consumo masivo a lo largo del año. De acuerdo con datos de la consultora Scentia, el consumo masivo cayó 1% mensual en septiembre y 1,2% interanual, y acumuló una baja del 2,7% en los primeros nueve meses del año.

Según el informe de la Canasta de Consumo de NielsenIQ de septiembre último mostró una caída interanual del 5,8% en el consumo masivo durante el bimestre agosto-septiembre, tras haber registrado un retroceso del 1,6% en julio-agosto.

Chau gastos "hormiga"

El golpe sobre los productos impulsivos y la compra de paso aparece con claridad en las estadísticas sectoriales de este año. Los relevamientos de Scentia reportaron caídas en los productos impulsivos, como golosinas y snacks de compra rápida, del 12% en abril y del 5,3% en agosto, mientras que en los kioscos y comercios tradicionales el canal acumuló una baja del 2,7% en lo que va del año hasta agosto, con un rebote mensual del 2,3% en septiembre.

"Los gastos hormiga cayeron muchísimo", manifestó Páez tras explicar que en su kiosco hay múltiples productos que sacárselos de encima le resulta una misión imposible. "Los chocolates tableta de 300 gramos, los bombones como el Ferrero Rocher y las gomitas o las bolsas de caramelos se dejaron de vender", dijo.

Por su parte, contó que "lo que más creció fue la venta de cigarrillos sueltos", ya que muchos quieren sostener el vicio pero no les da el bolsillo. "También salen mucho los turrones, que los tengo a cuatro por $1.000 o los alfajores triples, a dos por $2.000", cerró.

A la caída en el volumen de ventas se suma una ecuación de costos cada vez más ajustada para los pequeños comerciantes. El aumento de alquileres, tarifas de servicios y gastos fijos impacta de lleno en márgenes estrechos y en la dificultad de trasladar subas de precios a un público con menor poder adquisitivo.

Otros formatos

La competencia de otros formatos también presiona sobre el kiosco tradicional. Dirigentes del sector apuntan al avance de cadenas y franquicias, así como a la venta cruzada de productos asociados al kiosco en supermercados, autoservicios, farmacias y otros comercios, y estiman que por cada kiosco de cadena que abre cierran varios locales independientes. "El sector está muy complicado por las bajas de las ventas, pero también por el surgimiento de las cadenas que ponen un kiosco cercano y por la comercialización de los productos en otros canales de venta", sostuvo Acuña y agregó: "Podés encontrar golosinas en una farmacia, bebidas en una heladería o cigarrillos en supermercados chinos".

Por ello, comentó, "los kioscos necesitan cuanto antes políticas de protección y regulación, como leyes de proximidad y exclusividad para preservar el comercio barrial".

Con más de 53.000 persianas bajas en tres años y un consumo golpeado, el kiosco de barrio ya no pelea solo por sobrevivir, sino por no volverse nostalgia. Y cuando cae el comercio de cercanía, el ajuste no se mide solo en ventas, sino que se siente en el bolsillo y en la calle.