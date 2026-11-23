Un informe del CEPA advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Severas pérdidas en el engorde

Un informe del CEPA advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Severas pérdidas en el engorde

Un informe del CEPA advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Severas pérdidas en el engorde

Un informe del CEPA advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Severas pérdidas en el engorde

Un informe del CEPA advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Severas pérdidas en el engorde

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte sobre una profunda fractura financiera en la cadena ganadera argentina. Mientras la actividad de cría aún sostiene márgenes aceptables, el eslabón del engorde a corral (feedlot) atraviesa un escenario crítico caracterizado por la suba de costos operativos a la par de la inflación y la caída nominal del precio de la hacienda terminada.

Al analizar la dinámica productiva a nivel regional, CEPA advierte que la ocurrencia de lluvias en la región del Litoral podría provocar ventas anticipadas de hacienda por parte de los productores de la zona, lo cual generaría una mayor oferta estacional y presionaría aún más a la baja los precios de la invernada .

Costos en alza y precios en picada: la ecuación económica no cierra

El problema central del sector ganadero radica en la marcada divergencia entre los costos y los precios de venta:

Inflación y costos operativos: Durante 2026, la inflación acumulada alcanzó el 26,3% , mientras que los costos de estructura, salarios y energía en la recría y el feedlot se incrementaron un 22% .

Durante 2026, la inflación acumulada alcanzó el , mientras que los costos de estructura, salarios y energía en la recría y el feedlot se incrementaron un . Precios de la hacienda gorda: El valor del animal terminado retrocedió entre un 17,0% y un 18,0% nominal , lo que representa una caída real de aproximadamente 34,3% .

El valor del animal terminado retrocedió entre un , lo que representa una . Precio del ternero: El precio de la invernada cayó de $7.000 a $6.000 por kilo (un −14,0% nominal y −31,9% real), afectando sensiblemente la rentabilidad del criador.

Esta ecuación provoca un fenómeno atípico: en un ciclo donde una vaquillona ingresa al feedlot con 200 kg y sale con 395 kg, los ingresos generados por la venta no logran cubrir el valor del ternero, el alimento y los gastos de mantenimiento. En términos prácticos, cuanto más se engorda al animal, mayor es la pérdida económica.

El feedlot acumula meses en rojo pero mantiene niveles récord de ocupaciónSegún los datos de la Cámara Argentina de Feedlot (CAF), al 1° de noviembre el engorde a corral registró una pérdida de $60.853 por cabeza sin computar el costo financiero, cifra que se eleva a $136.233 por cabeza (alrededor de US$ 88) al incluir el financiamiento.

Al 1° de octubre, la pérdida con costo financiero había alcanzado un pico de $160.161 por animal, lo que equivale a una rentabilidad anualizada negativa del 27,1% sobre el capital invertido.

A pesar de estas pérdidas acumuladas durante tres meses consecutivos, los corrales se encuentran al 72% de su capacidad con 2,05 millones de cabezas encerradas (10 puntos porcentuales por encima del año anterior). Este fenómeno responde a dos factores estructurales:

Mayor permanencia en los corrales: Para diluir el alto costo del ternero comprado caro frente a un gordo barato, los productores extienden el engorde de unos 100 días habituales a cerca de 140 días .

Para diluir el alto costo del ternero comprado caro frente a un gordo barato, los productores extienden el engorde de unos 100 días habituales a cerca de . Dominio de la exportación en los feedlots: En los establecimientos que prestan servicio de "hotelería", el 68% de los animales pertenece a frigoríficos y el 58% se destina al mercado externo. Los frigoríficos exportadores absorben el margen negativo del engorde porque lo compensan con la venta de carne al exterior; por el contrario, el productor independiente que engorda hacienda propia debe absorber la pérdida total.

Brecha de compra - venta descalibrada

El origen del desbalance en el feedlot está en la relación de precios entre la compra del ternero y la venta del gordo. El diferencial de compra-venta se ubicó en un 35% en noviembre, habiendo alcanzado un pico cercano al 50% en octubre, muy lejos del promedio histórico del 20%. Mientras el precio de equilibrio del novillito con costo financiero requería $5.466 por kilo en octubre, en el mercado de Liniers/MAG cotizaba a $4.501 por kilo.Consumo interno en mínimos históricos y exportaciones condicionadasDel lado de la demanda, el mercado doméstico no actúa como contención: