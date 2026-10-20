Indec: la industria manufacturera sigue en terreno negativo

El Indec difundió los datos sobre la tendencia de negocios en el sector fabril y el indicador de confianza empresarial se ubicó en -18,9% en septiembre.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer los resultados de septiembre del indicador que mide qué tan optimistas o pesimistas son las empresas de la industria manufacturera. Es así que el organismo nacional reveló que el índice de confianza empresarial se ubicó en -18,9%.

Aunque este número representa un alivio menor si se lo compara con el -20,2% que se había registrado en agosto, el sector fabril no logra salir de una racha negativa que arrastra desde principios del año pasado.

En cuanto a lo que se viene para el último trimestre, entre octubre y diciembre de 2026, los dueños de las fábricas se muestran prudentes.

Un 67,5% cree que sus niveles de producción se van a mantener exactamente igual que ahora. El problema aparece entre los que sí esperan cambios: un 19,3% anticipa que va a producir menos, mientras que solo un 13,2% apuesta a un incremento. Esto deja un saldo negativo de -6,1% para el cierre del año.

La mayor preocupación de los industriales está en la cantidad de pedidos que reciben. Durante septiembre, casi la mitad de las fábricas (48,4%) consideró que la demanda de sus clientes estuvo por debajo de lo normal.

En la otra vereda, apenas un 3,0% sintió que los pedidos superaron las expectativas, mientras que el 48,6% restante los vio estables.

El balance de demanda quedó con un rojo de -45,5%. Por el lado de la mercadería acumulada en los depósitos, la situación es distinta. El 62,7% de los empresarios consideró que el nivel de stock que tiene actualmente es el adecuado.

Por su parte, un 21,2% admitió tener más productos guardados de lo aconsejable y un 16,0% dijo estar por debajo de lo necesario. Esto da un balance positivo de 5,2% en lo que respecta exclusivamente a los inventarios de las firmas.