Arcos Capital y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Leandro Dati, de Arcos Capital, explicó las alternativas para pagos al exterior y los nuevos desafíos de las empresas.

Arcos Capital acompaña a empresas e inversores frente a los nuevos desafíos que plantea la apertura de los mercados. En diálogo con UNO, su cofundador, Leandro Dati, explicó las alternativas disponibles para realizar pagos al exterior y destacó la importancia de analizar cada operación de acuerdo con las necesidades y características de cada empresa.

Arcos Capital trabaja en el asesoramiento financiero y la consultoría, con servicios vinculados a banca de inversión, financiamiento y gestión patrimonial. La propuesta está orientada principalmente a pequeñas y medianas empresas y a personas que requieren soluciones vinculadas a la administración de sus patrimonios.

El enfoque de la firma parte de conocer de manera integral la situación de cada cliente. Para Dati, no alcanza con analizar por separado las finanzas de una empresa y las de su propietario, sino que resulta necesario comprender cómo se relacionan ambas realidades para determinar qué herramientas pueden ser realmente útiles.

“Tratamos de abarcar a la empresa y al empresario como un todo”, resumió.

Soluciones para operar con el exterior

Uno de los servicios que diferencia a la propuesta de Arcos Capital está relacionado con las operaciones internacionales. Entre las alternativas se encuentran las cuentas bancarias en el exterior y distintas soluciones para canalizar pagos a proveedores de otros países.

Estas herramientas pueden resultar de utilidad para empresas que necesitan importar maquinaria, repuestos, materias primas u otros insumos. Según Dati, contar con alternativas de este tipo permite resolver una de las cuestiones que históricamente generó dificultades para las compañías argentinas: establecer mecanismos de pago que se adapten a las condiciones comerciales acordadas con proveedores del exterior.

La posibilidad de contar con una cuenta bancaria fuera del país permite canalizar fondos y realizar operaciones internacionales de manera trazable. Dati remarcó que se trata de mecanismos que funcionan dentro de los circuitos formales y con dinero declarado.

A su vez, existen diferentes alternativas para concretar una operación, por lo que el asesoramiento financiero adquiere un papel central a la hora de determinar cuál puede ser la vía más conveniente para cada empresa.

“Hay que buscar la forma más eficiente de hacer el pago”, explicó el contador, y señaló que para definirla se deben considerar variables como costos, tiempos, exposición y las posibles consecuencias que una operación puede tener sobre otras decisiones financieras.

En cuanto a la documentación, los requisitos son similares a los que se solicitan habitualmente para acceder a servicios financieros. Entre ellos se encuentran declaraciones de IVA, estatuto, poderes, firmas de los representantes y balance de la empresa.

Según explicó, las operaciones internacionales pueden resolverse en plazos aproximados de entre 24 y 72 horas, dependiendo de las características de cada caso. La modalidad de pago también puede adaptarse a las condiciones acordadas entre la empresa y su proveedor.

El asesoramiento como herramienta

Para Dati, el trabajo del asesor financiero no se limita a ejecutar una operación. Una parte importante consiste en analizar el contexto de cada cliente y poner sobre la mesa las distintas alternativas disponibles.

Una empresa puede optar por abrir una cuenta bancaria en el exterior o utilizar otros mecanismos de canalización. La elección dependerá de las características de la operación y de los objetivos que tenga la compañía.

También es necesario considerar las regulaciones vigentes y cómo determinadas operaciones pueden impactar en otras decisiones financieras. En ese sentido, Dati señaló que el asesoramiento permite anticipar escenarios y evitar que una decisión puntual termine generando dificultades posteriores.

La misma lógica se aplica a las inversiones. Desde Arcos Capital buscan ampliar las alternativas más allá de los instrumentos tradicionales y analizar opciones que pueden incluir fideicomisos vinculados a la construcción o al sector ganadero, además de las herramientas habituales del mercado de capitales.

La estrategia, explicó Dati, depende siempre del perfil del inversor, sus objetivos y el horizonte de cada operación.

Leandro Dati y el nuevo escenario financiero: "Las reglas de juego cambiaron"

Una industria en transformación

Al analizar el entramado productivo entrerriano, Dati planteó que las empresas atraviesan un proceso de transformación en el que confluyen cambios económicos, tecnológicos y generacionales.

“La industria, tanto en Entre Ríos como a nivel nacional, está pasando por un cambio generacional”, señaló.

En muchas compañías conviven generaciones que desarrollaron sus modelos de trabajo en contextos económicos diferentes. Durante décadas, las empresas debieron desenvolverse con inflación elevada, restricciones cambiarias y dificultades para acceder a determinadas tecnologías o productos provenientes del exterior.

El escenario actual presenta otras condiciones y, con ellas, la necesidad de incorporar nuevas herramientas y revisar algunos procesos. Para el contador, el recambio generacional puede convertirse en una oportunidad para sumar distintas perspectivas dentro de las empresas.

En su experiencia de asesoramiento, contó que en numerosas ocasiones son las generaciones más jóvenes las que plantean la necesidad de analizar determinadas metodologías y buscar alternativas para mejorar el funcionamiento de las compañías.

La transformación también está relacionada con la competitividad. En un contexto donde los márgenes requieren mayor atención, las empresas necesitan analizar con mayor precisión sus costos, procesos y condiciones de mercado.

Para Dati, el desafío pasa por comprender que algunas herramientas y formas de trabajo que fueron útiles durante determinadas etapas pueden requerir modificaciones frente a un escenario diferente. “Las reglas de juego cambiaron una vez más”, sintetizó.

Educación financiera y profesionalización

En ese proceso de adaptación, Dati ubicó a la educación financiera como uno de los aspectos centrales. Consideró que existe un importante potencial en la industria entrerriana y que muchas empresas cuentan con posibilidades de crecimiento si logran incorporar nuevas herramientas a sus estructuras.

Desde Arcos Capital impulsan ciclos de charlas junto con espacios vinculados al sector empresarial, industrial y agroproductivo, con el objetivo de acercar conocimientos y alternativas que puedan ser aplicadas en situaciones concretas.

La intención, explicó, no es incorporar información de manera general, sino identificar las necesidades particulares de cada organización y trabajar sobre ellas.

“Ni siquiera dos empresas del mismo sector se comportan de la misma forma”, sostuvo.

Por eso, el desafío que plantea Arcos Capital apunta a acompañar ese proceso de manera personalizada: conocer la realidad de cada empresa, detectar oportunidades y acercar herramientas financieras que permitan tomar decisiones con mayor información.

“Esto es educar a medida de cada industria y de cada empresa”, concluyó Dati. Desde esa perspectiva, el objetivo no pasa solamente por ofrecer una herramienta financiera, sino por comprender primero qué necesita cada organización, cuáles son sus posibilidades y qué alternativas pueden ayudarla a desenvolverse en un escenario que presenta nuevas condiciones.