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Entre Ríos: capacitaron a estudiantes secundarios en el uso de la Boleta Única de Papel

El Gobierno de Entre Ríos realizó capacitaciones sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Fueron en Diamante, Concepción del Uruguay y Victoria.

26 de octubre 2026 · 22:05hs
En Entre Ríos

En Entre Ríos, capacitaron a estudiantes secundarios en el uso de la Boleta Única de Papel. 

El Gobierno de Entre Ríos realizó este lunes tres instancias de capacitación presencial sobre el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), destinadas a estudiantes secundarios de Diamante, Concepción del Uruguay y Victoria.

Equipos técnicos del Ministerio de Gobierno y Trabajo y de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) capacitaron a unos 500 jóvenes en las tres ciudades.

LEER MÁS: Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

La capacitación en Entre Ríos

En la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Diamante, donde participaron más de 150 estudiantes, estuvieron presentes el intendente Ezio Giego; el senador departamental Gustavo Vergara; y el director de Asuntos Políticos, Fernando Pacheco. Los funcionarios valoraron el ciclo y afirmaron que “se busca hacer más eficiente el voto, simplificar la manera de votar y garantizar que la ciudadanía tenga una herramienta más clara y efectiva para participar”.

Por su parte, en el Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, de Concepción del Uruguay, la jornada reunió a unos 100 estudiantes. En la Escuela Normal Superior Osvaldo Magnasco de Victoria, otros 250 jóvenes de más de 10 establecimientos educativos, conocieron cómo se utiliza la boleta y participaron de una simulación de votación, con el objetivo de familiarizarse con el nuevo instrumento electoral y contar con información precisa para participar de manera segura y transparente.

El programa es implementado por el Ministerio de Gobierno y Trabajo, en articulación con la Facultad de Trabajo Social y la carrera de Ciencia Política de la UNER, y el Consejo General de Educación (CGE).

El ciclo se extenderá entre octubre y diciembre de 2026 e incluirá actividades destinadas a docentes, estudiantes secundarios y universitarios, personas mayores y personas con discapacidad. También contempla la elaboración de materiales accesibles para facilitar el acceso a la información electoral.

Más detalles de los encuentros

En la actividad de este lunes participaron docentes y estudiantes de las siguientes instituciones educativas del departamento Victoria: Escuela Secundaria Superior N° 1 Raúl Trucco; Escuela Secundaria N° 4 Elsa Capatto de Trucco; Escuela Normal Superior N° 5 Osvaldo Magnasco; escuelas secundarias N° 7 Mariano Moreno, N° 8 Dr. René Favaloro, N° 10 Dr. Joaquín Vivanco, N° 13 Adolfo Mittelman, N° 14 Malvinas Argentinas y N° 15 Don Antonio Casanova; y Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Pedro Radio, con su anexo agropecuario del departamento Victoria.

En Diamante participaron estudiantes de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Dr. Alfredo Materi y del Colegio Mixto N° 7 Carlos Lorenzo Vergara. En tanto, en Concepción del Uruguay asistieron alumnos de las escuelas secundarias N° 29 María Agustina Bezzi y N° 27 Entre Ríos, y del Colegio Superior Justo José de Urquiza.

Entre Ríos Estudiantes secundarios Boleta Única de Papel
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