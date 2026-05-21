El Indec informó que la actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025. El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.
Indec: repuntó la actividad económica en marzo: subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025
El Indec publicó los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo y la misma subió un 5,5%. El desempeño de los sectores.
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Los números del Indec
Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.
Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.
Respecto a los sectores, 14 de los 15 de actividad subieron en marzo. Únicamente “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nive
Sector por sector, en marzo de 2026
Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.
Impuestos netos de subsidios: 6,5%.
Industria manufacturera: 4,6%.
Explotación de minas y canteras: 16,3%.
Transporte y comunicaciones: 4,7%.
Intermediación financiera: 8,8%.
Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.
Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.
Construcción: 7,6%.
Electricidad, gas y agua: 5,7%.
Pesca: 30,9%.
Servicios sociales y de salud: 1%.
Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.
Hoteles y restaurantes: 0,9%.
Enseñanza: 0,1%.
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.