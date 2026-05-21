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Indec: repuntó la actividad económica en marzo: subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025

El Indec publicó los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo y la misma subió un 5,5%. El desempeño de los sectores.

21 de mayo 2026 · 17:25hs
El Indec informó que repuntó la actividad económica en marzo y subió 5

El Indec informó que repuntó la actividad económica en marzo y subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025. 

El Indec informó que la actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025. El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.

LEER MÁS: Indec: la actividad económica anotó el peor resultado desde 2023

Los números del Indec

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.

Según el Indec, la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril. 

Indec: la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril y acumuló 30,8% en un año

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de diez meses sin bajas.

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de 10 meses sin bajas

Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.

Respecto a los sectores, 14 de los 15 de actividad subieron en marzo. Únicamente “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nive

Sector por sector, en marzo de 2026

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.

Impuestos netos de subsidios: 6,5%.

Industria manufacturera: 4,6%.

Explotación de minas y canteras: 16,3%.

Transporte y comunicaciones: 4,7%.

Intermediación financiera: 8,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.

Construcción: 7,6%.

Electricidad, gas y agua: 5,7%.

Pesca: 30,9%.

Servicios sociales y de salud: 1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.

Hoteles y restaurantes: 0,9%.

Enseñanza: 0,1%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.

Indec actividad económica marzo
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Según el Indec, mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo. 

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