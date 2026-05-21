Indec: repuntó la actividad económica en marzo: subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025

El Indec publicó los resultados del Estimador Mensual de Actividad Económica de marzo y la misma subió un 5,5%. El desempeño de los sectores.

El Indec informó que repuntó la actividad económica en marzo y subió 5,5% y anotó la mejor suba desde junio de 2025.

El Indec informó que la actividad económica repuntó en marzo, avanzó 5,5% respecto del mismo mes del año pasado y registró la mejor suba desde junio de 2025. El agro y la minería volvieron a traccionar el índice general. Junto con la industria manufacturera, aportaron 2,7 puntos porcentuales (p.p.) al crecimiento interanual.

Los datos corresponden al Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Contra febrero también avanzó 3,5% y anotó un máximo histórico. En el acumulado del año (enero-marzo) lleva un aumento de 1,7%.

La inflación de abril fue 2,6% y cortó una racha de 10 meses sin bajas

Indec: la inflación de los precios mayoristas fue de 5,2% en abril y acumuló 30,8% en un año

Si bien en el segundo mes anotó una caída superior al 2%, el indicador logró repuntar y confirmó las estimaciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre el crecimiento en la economía.

Respecto a los sectores, 14 de los 15 de actividad subieron en marzo. Únicamente “Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria” fue el único que retrocedió en la comparación interanual: le restó 0,1 p.p. al nive

Sector por sector, en marzo de 2026

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 17,9%.

Impuestos netos de subsidios: 6,5%.

Industria manufacturera: 4,6%.

Explotación de minas y canteras: 16,3%.

Transporte y comunicaciones: 4,7%.

Intermediación financiera: 8,8%.

Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.

Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 2,4%.

Construcción: 7,6%.

Electricidad, gas y agua: 5,7%.

Pesca: 30,9%.

Servicios sociales y de salud: 1%.

Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 0,8%.

Hoteles y restaurantes: 0,9%.

Enseñanza: 0,1%.

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,2%.