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Indec: mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo

El UCII, según el Indec, aumentó en la comparación interanual y anotó un máximo desde octubre, por lo que alcanzó el mejor nivel en cuatro meses.

13 de mayo 2026 · 19:18hs
Según el Indec

Según el Indec, mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo. 

La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo, mostrando una mejora frente al mismo período de 2025, según los datos que brindó el Indec. A su vez, marcó el nivel más alto desde octubre. Así, anotó un avance en la medición interanual, al pasar del 54,4% al 59,8%. Medido contra febrero aumentó 5,2 puntos porcentuales (p.p.).

LEER MÁS: Indec: la industria utilizó 61% de su capacidad instalada en octubre

Los datos del Indec

Los bloques sectoriales que presentaron niveles superiores al general fueron refinación del petróleo (86%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%).

El aumento lo confirmó el CEO y presidente de YPF, Horacio Marín, en sus redes sociales.

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Por debajo del UCII general quedaron productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%) y metalmecánica excepto automotores (40%).

Los datos corresponden al informe sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este dato representó el mejor desempeño del indicador desde octubre de 2025, cuando anotó una variación del 61% interanual.

La mejora en el sector viene en sintonía con la suba que anotó, en el mismo mes, y la cual le sirvió para cortar una racha negativa de ocho meses seguidos.

Y es que el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en el tercer mes, al tiempo que subió 3,2% contra febrero.

Si bien en el acumulado del año quedó en terreno negativo (-2,3%), el sector logró salir del estancamiento y parece ser que la tendencia se revierte de cara a los meses entrantes.

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada

Refinación del petróleo: 86%.

Industrias metálicas básicas: 73,3%.

Papel y cartón: 70%.

Sustancias y productos químicos: 69,5%.

Productos alimenticios y bebidas: 61,6%.

Productos minerales no metálicos: 56,6%.

Edición e impresión: 56%.

Productos del tabaco: 52,7%.

Industria automotriz: 49,6%.

Productos de caucho y plástico: 41,3%.

Productos textiles: 40,2%.

Metalmecánica excepto automotores: 40%.

Indec capacidad instalada industria
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