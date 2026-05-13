El UCII, según el Indec, aumentó en la comparación interanual y anotó un máximo desde octubre, por lo que alcanzó el mejor nivel en cuatro meses.

Según el Indec, mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo.

La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo, mostrando una mejora frente al mismo período de 2025, según los datos que brindó el Indec . A su vez, marcó el nivel más alto desde octubre. Así, anotó un avance en la medición interanual, al pasar del 54,4% al 59,8%. Medido contra febrero aumentó 5,2 puntos porcentuales (p.p.).

Los bloques sectoriales que presentaron niveles superiores al general fueron refinación del petróleo (86%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%).

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Por debajo del UCII general quedaron productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%) y metalmecánica excepto automotores (40%).

Los datos corresponden al informe sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este dato representó el mejor desempeño del indicador desde octubre de 2025, cuando anotó una variación del 61% interanual.

La mejora en el sector viene en sintonía con la suba que anotó, en el mismo mes, y la cual le sirvió para cortar una racha negativa de ocho meses seguidos.

Y es que el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en el tercer mes, al tiempo que subió 3,2% contra febrero.

Si bien en el acumulado del año quedó en terreno negativo (-2,3%), el sector logró salir del estancamiento y parece ser que la tendencia se revierte de cara a los meses entrantes.

Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada

Refinación del petróleo: 86%.

Industrias metálicas básicas: 73,3%.

Papel y cartón: 70%.

Sustancias y productos químicos: 69,5%.

Productos alimenticios y bebidas: 61,6%.

Productos minerales no metálicos: 56,6%.

Edición e impresión: 56%.

Productos del tabaco: 52,7%.

Industria automotriz: 49,6%.

Productos de caucho y plástico: 41,3%.

Productos textiles: 40,2%.

Metalmecánica excepto automotores: 40%.