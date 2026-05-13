La industria utilizó el 59,8% de su capacidad instalada en marzo, mostrando una mejora frente al mismo período de 2025, según los datos que brindó el Indec. A su vez, marcó el nivel más alto desde octubre. Así, anotó un avance en la medición interanual, al pasar del 54,4% al 59,8%. Medido contra febrero aumentó 5,2 puntos porcentuales (p.p.).
Indec: mejoró el uso de la capacidad instalada de la industria en marzo
El UCII, según el Indec, aumentó en la comparación interanual y anotó un máximo desde octubre, por lo que alcanzó el mejor nivel en cuatro meses.
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Los datos del Indec
Los bloques sectoriales que presentaron niveles superiores al general fueron refinación del petróleo (86%), industrias metálicas básicas (73,3%), papel y cartón (70%), sustancias y productos químicos (69,5%), y productos alimenticios y bebidas (61,6%).
Por debajo del UCII general quedaron productos minerales no metálicos (56,6%), edición e impresión (56%), productos del tabaco (52,7%), industria automotriz (49,6%), productos de caucho y plástico (41,3%), productos textiles (40,2%) y metalmecánica excepto automotores (40%).
Los datos corresponden al informe sobre la utilización de la capacidad instalada en la industria (UCII) que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Este dato representó el mejor desempeño del indicador desde octubre de 2025, cuando anotó una variación del 61% interanual.
La mejora en el sector viene en sintonía con la suba que anotó, en el mismo mes, y la cual le sirvió para cortar una racha negativa de ocho meses seguidos.
Y es que el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) aumentó un 5% interanual en el tercer mes, al tiempo que subió 3,2% contra febrero.
Si bien en el acumulado del año quedó en terreno negativo (-2,3%), el sector logró salir del estancamiento y parece ser que la tendencia se revierte de cara a los meses entrantes.
Uno por uno, la utilización de la capacidad instalada
Refinación del petróleo: 86%.
Industrias metálicas básicas: 73,3%.
Papel y cartón: 70%.
Sustancias y productos químicos: 69,5%.
Productos alimenticios y bebidas: 61,6%.
Productos minerales no metálicos: 56,6%.
Edición e impresión: 56%.
Productos del tabaco: 52,7%.
Industria automotriz: 49,6%.
Productos de caucho y plástico: 41,3%.
Productos textiles: 40,2%.
Metalmecánica excepto automotores: 40%.