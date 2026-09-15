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Nicolás Bonelli con sabor a poco tras San Luis

El uruguayense Nicolás Bonelli lamentó el desliz en la serie que le impidió estar en la pelea por la vanguardia en San Luis.

15 de septiembre 2026 · 19:41hs
Nicolás Bonelli estuvo cerca nuevamente de meterse en los pilotos que peleaban por la victoria.

Nicolás Bonelli estuvo cerca nuevamente de meterse en los pilotos que peleaban por la victoria.

Nicolás Bonelli volvió a mostrarse competitivo en el inicio de la 11ª fecha del Turismo Carretera en San Luis, pero un domingo accidentado le impidió capitalizar el buen funcionamiento de su Ford Mustang, que recibe la atención del Hermanos Álvarez Motorsport. Luego de clasificar en el 4° puesto, un enredo en la primera batería lo dejó relegado y con las manos vacías.

Nicolás Bonelli buscará recuperarse en San Nicolás.

Nicolás Bonelli buscará recuperarse en San Nicolás.

El representante de Concepción del Uruguay superó con solvencia una clasificación sabatina sumamente difícil, condicionada por el frío y la nieve. Con un registro a 1”112/1000 del autor de la pole position, Mariano Werner (Ford Mustang), Nicolás ratificó su regularidad: venía de ser el mejor de la marca del óvalo en las últimas tres clasificaciones del año.

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La actividad del domingo comenzó de la mejor manera en la primera serie selectiva. Bonelli le ganó la pulseada en la largada a Josito Di Palma (Toyota Camry) y capturó la punta. Sin embargo, imprevistos en la cinta asfáltica cambiaron el rumbo de su carrera.

“Habíamos hecho una gran maniobra para agarrar la punta de la serie, sacamos una luz y me sorprende que estaba todo sucio. No había ninguna señalización en la curvita chiquita; agarro pasto, se ve que había agua porque el auto se me fue mucho. Agarré lo sucio y ahí perdí la primera colocación. De no haber estado esa situación, creo que no peligraba la serie”, detalló Nicolás a SoloTC.

Pese a ese desliz, el entrerriano buscó recuperarse en pista para mantenerse como escolta: “Josito con mucha más velocidad por adentro se mete bien y recupera. Cuando llegamos al frenaje e intento doblar a la par para no perder la posición, siento un golpe de un auto blanco que entra, el de (Santiago) Mangoni; me pega en la dirección y me saca para afuera”.

“No tuve chance de nada. No sé si estaba el espacio o si él agarra el piano y el auto salta, porque me pega con mucha diferencia de velocidad. Ahí me dejó con las manos vacías. Santi es un piloto relativamente limpio, hemos corrido muchas veces. Si los comisarios deportivos lo vieron, tendrían que analizarlo. Nadie me va a devolver nada”, explicó Bonelli.

La carrera final de Nicolás Bonelli

Obligado a partir desde la 33ª posición de la grilla en la Final, el piloto atendido por el Hnos. Álvarez Motorsport avanzó 10 posiciones en el pelotón para ver la bandera a cuadros en el 23° lugar.

“Fue un domingo que no se dio como esperaba, ya que en la serie perdí la punta por agarrar suciedad en pista, y luego vino ese toque que me retrasó mucho. En la Final avancé y pude sumar algunos puntos, aunque sin dudas quería más, ya que tenía todo para terminar bien arriba”, relató el entrerriano.

Con el asesoramiento técnico de Juan Manuel Bouvier y la motorización propia a cargo de su hermano Próspero Bonelli, el entrerriano cerró el fin de semana con sensaciones encontradas: “Teníamos otra posibilidad de ganar una carrera, con un buen auto. Me deja tranquilo eso, les pido disculpas a los sponsors y a los chicos; toca trabajar para lo que viene”, concluyó Bonelli.

Nicolás Bonelli San Luis Turismo Carretera
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