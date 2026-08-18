Según los datos brindados por el Indec, la inflación mayorista de julio fue de 0,8% y acumuló 31,1% en 12 meses. Fue la más baja desde mayo de 2025.

Según el Indec, la inflación mayorista fue de 0,8% en julio.

La inflación mayorista de julio se desaceleró al 0,8% y arrojó una variación de 31,1% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Esto se dio como consecuencia de la suba de 0,8% en los “Productos nacionales” y de 0,5% en los “Productos importados”.

El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes y sostuvo que "al final, julio empezó con cero".

Inflación de julio: fue del 2,1%, cortó la racha bajista y acumuló 33,8% interanual

Números del Indec

La inflación mayorista fue la más baja desde mayo de 2025 y la menor —para un mes de julio— en siete años. En el acumulado del año, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un alza de 16,6% contra el mismo período (enero-julio) de 2025.

#DatoINDEC

Los precios mayoristas aumentaron 0,8% en julio de 2026 respecto del mes previo y 31,1% interanual https://t.co/nIHFu2NLMc pic.twitter.com/4BXk1ZNjiC — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 18, 2026

La inflación mayorista mantiene un sendero bajista desde hace tres meses, cuando cortó con la escalada en mayo (2,5%). De esta manera, continuó con la desaceleración en junio (1,1%) y la replicó en julio (0,8%).

También quedó por debajo de la inflación minorista (2,1%), la cual volvió a acelerarse tras tres meses a la baja e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,8% interanual.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).

Más datos

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y de 0,6% en los “Productos importados”.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los “Productos primarios” y la suba de 1,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.