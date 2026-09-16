Finalizó la construcción de San Jerónimo 90, un desarrollo de Pilay

Altos de la Redonda de Pilay, un complejo de tres torres que se proyecta como un nuevo referente para la zona

Sobre calle Belgrano, frente al renovado Parque Federal, avanza Altos de la Redonda de Pilay , un complejo de tres torres que se proyecta como un nuevo referente para la zona. En este marco, San Jerónimo 90, la segunda torre del desarrollo ya finalizó su construcción y se prepara para su entrega durante este mes.

Con sus 22 pisos, San Jerónimo 90 se destaca por su diseño y por las distintas visuales que ofrece hacia el entorno. Su ubicación y la disposición del edificio permiten que los departamentos tengan orientaciones hacia el norte, sur, este y oeste, aprovechando la luz natural y favoreciendo la ventilación de los ambientes.

Cuenta con 88 departamentos, todos de 2 dormitorios con balcón, repartidos a razón de 4 por planta. Además, en la planta baja se encuentra un local comercial, con acceso independiente desde el exterior. Están realizados con materiales de excelente calidad, poseen equipamiento de primer nivel. El complejo tiene una hermosa vista hacia el Parque Federal y una plaza central parquizada que articula y vincula las tres torres, integrándolas con el entorno natural.

San Jerónimo 90 prepara su entrega para este mes, lo que representa un hito importantísimo en el avance de Altos de la Redonda. Una de sus torres ya se encuentra habitada y solo resta la finalización de su segunda etapa de cocheras, mientras que la restante avanza en su construcción a paso firme.

De esta manera, Pilay continúa avanzando en uno de sus principales desarrollos de la ciudad, ubicado frente a uno de los espacios verdes más importantes de Santa Fe.

Conocé más sobre este y otros proyectos en pilay.com.ar