Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

26 de febrero 2026 · 21:49hs
El Indec informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

El Indec informó que el saldo turístico de enero fue negativo con 1.272.400 visitantes internacionales menos.

En lo que fue el primer mes de 2026 se registró una variación interanual negativa en la cantidad de argentinos que salieron del país del 8,5%, mientras que, a contramano, aumentó 1,4% la cantidad de turistas que ingresaron a la Argentina.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en su informe, sobre estadísticas del turismo internacional correspondientes a enero.

La Encuesta de Tendencia de Negocios en industria manufacturera de Indec arroja balances negativos. Insuficiente demanda interna y ajuste de costos laborales

Industria manufacturera con balances negativos en demanda interna y otros indicadores

La situación comercial en enero de negocios en supermercados y autoservicios mayoristas arrojó balance negativo -16,3%, según índice de confianza de Indec

Indec difundió índice de confianza empresarial en alimentos

LEER MÁS: Federación, el destino entrerriano que apuesta al turismo internacional

Más datos del Indec

En términos desestacionalizados, la cantidad de turistas no residentes aumentó 18,3% con relación a diciembre. La tendencia-ciclo registró una variación de 1,9% en comparación con el mes anterior.

En enero, ingresaron 1.070.800 visitantes al país, de los cuales 682.000 fueron turistas y 388.900 fueron excursionistas.

De ese total, el 19,5% provino de Europa, el 19,4% de Brasil y el 15,4% de Estados Unidos y Canadá. El 48,8% de los turistas no residentes llegó al país a través de la vía aérea, 39,6% por vía terrestre y 11,6% restante por vía fluvial/marítima.

Con relación a las salidas al exterior, se totalizaron 2.343.200 durante enero: 1.764.100 fueron turistas y 579.200 fueron excursionistas.

Otros detalles

El 84,6% viajó a países que limitan con Argentina, donde se destacaron Brasil (32,5%) y Chile (19,1%). El 56,7% de los turistas residentes salieron del país por vía terrestre, el 33,5%, por vía aérea y el 9,8%, por vía fluvial/marítima.

De esta manera, el primer mes del año cerró con un saldo negativo de 1.272.400 visitantes internacionales, como consecuencia de 1.082.100 turistas y 190.300 excursionistas.

Esto representó un déficit turístico marcado: a pesar de la caída interanual, la cantidad de residentes que salieron de la Argentina sigue siendo superior a la del ingreso de turistas.

Indec turístico visitantes
Noticias relacionadas
El Indec informó que la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero. 

Indec: la inflación mayorista desaceleró al 1,7% en enero

Un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) mapea la pirámide social argentina. Revela gran brecha entre los que más ganan y los que menos perciben

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día.

Según la Unión de Kiosqueros argentinos, en el país cierran 50 kioscos por día

quiebra aires del sur, fabrica de aires acondicionados electra y fedders

Quiebra Aires del Sur, fabrica de aires acondicionados Electra y Fedders

Ver comentarios

Lo último

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Ultimo Momento
AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

AMET realizó el Congreso Extraordinario Provincial de Delegados

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Régimen Penal Juvenil: los puntos clave del proyecto que debate el Senado

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

Argentina: cuánto debe ganar una familia para pertenecer a la clase media

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

Policiales
Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

Condenan a 12 y 10 años de prisión a dos policías en Paraná por la violación de una niña

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la pena natural y la sentencia se conocerá el lunes

La defensa de Juan Ruiz Orrico invocó la "pena natural" y la sentencia se conocerá el lunes

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

La Fiscalía pidió 5 años de cárcel para Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro trabajadores

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Se realizan los alegatos finales en el juicio contra Juan Ruiz Orrico por la muerte de cuatro obreros

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Hallaron culpable al hombre que mató a su hijo de un tiro en Concordia

Ovación
Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Liga de Campeones: Real Madrid-Manchester City, el plato fuerte de octavos de final

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Rocamora comienza la gira en Mar del Plata

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

Liga Argentina: Central Entrerriano venció a La Unión de Colón en el duelo provincial

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

¡Maracanazo Granate! Lanús venció a Flamengo y se quedó con la Recopa Sudamericana

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

Los jugadores de River Plate despidieron a Marcelo Gallardo con un triunfo en el Monumental

La provincia
El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Senado de Entre Ríos realizará la primera sesión ordinaria del año el martes

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

El Concejo Deliberante de Paraná iniciará su Período de Sesiones Ordinarias 2026

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Entre Ríos vuelve al mercado internacional con una emisión de deuda por USD 300 millones

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

Elecciones en la UNER: consenso histórico en más de 50 años

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

La Municipalidad de Paraná realiza un operativo de limpieza en calle El Paracao

Dejanos tu comentario