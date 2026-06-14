Chajarí: encontraron a la adolescente que era buscada en Concordia

Una mujer de Chajarí la tenia alojada en su vivienda luego de que la adolescente de 14 años de Concordia le relatara que estaba en situación de calle

Una mujer de Chajarí la tenia alojada en su vivienda luego de que la adolescente de 14 años de Concordia le relatara que estaba en situación de calle

La policía localizó el sábado por la noche a la adolescente de 14 años que era buscada desde el pasado miércoles, luego de ausentarse de su hogar en Concordia.

De acuerdo a lo informado, el hallazgo se produjo en la ciudad de Chajarí, tras una serie de tareas investigativas realizadas por el personal de la comisaría Séptima, Comisaría de Minoridad y la División Investigaciones de la Jefatura Deparmental Concordia, además de la División Investigaciones de Federal y Chajarí y de la dirección de Inteligencia Criminal de la policía de Entre Ríos.

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Las averiguaciones permitieron establecer la última ubicación de la menor a través de la actividad registrada en una cuenta de Instagram, lo que llevó a los investigadores hasta una vivienda ubicada sobre calle Pío XII.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con una mujer de 29 años, quien manifestó que la adolescente se encontraba en su domicilio. Según relató, había conocido a la menor durante la jornada de este sábado en una Iglesia Adventista de Chajarí, donde la joven le habría manifestado que se encontraba en situación de calle.

Ante esa situación, la mujer decidió brindarle alojamiento transitorio en su vivienda hasta que pudiera resolverse su situación.

La adolescente fue localizada en buen estado de salud y se iniciaron las actuaciones correspondientes para su restitución a Concordia.