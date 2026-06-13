Cayeron 28,5% los créditos hipotecarios en lo que va del año

Tasas más altas y un menor plazo. Informe reflejó la caída en el otorgamiento de créditos hipotecarios en el primer cuatrimestre de 2026

El informe de la ONG Tejido Urbano analiza la reciente contracción del mercado hipotecario argentino durante el primer cuatrimestre de 2026, destacando una caída interanual del 28,5% en el otorgamiento de créditos hipotecarios .

Este fenómeno se atribuye a un endurecimiento de las condiciones financieras, caracterizado por un alza en las tasas de interés y una reducción en los plazos de devolución. A pesar de esta desaceleración y del predominio del Banco Nación como principal prestamista, el documento identifica señales de una mayor competencia en la banca privada y una mejora en la relación entre salarios y precios inmobiliarios. También enfatiza que la estabilidad monetaria es un pilar fundamental, pero insuficiente por sí sola, para consolidar un sistema de financiamiento de vivienda sostenible en el tiempo.

El mercado hipotecario: caída del 28,5% en el primer cuatrimestre

Durante los primeros cuatro meses de 2026, la cantidad de créditos hipotecarios otorgados en Argentina sufrió una contracción del 28,5% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Según el Monitor de Crédito Hipotecario de junio de 2026, se registraron 8.717 altas hipotecarias frente a las 12.191 del año anterior, lo que marca una etapa de estabilización tras el fuerte ciclo expansivo vivido el año pasado.

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Impacto en Entre Ríos y señales de competencia

En la provincia de Entre Ríos, se observan movimientos significativos que buscan dinamizar la oferta crediticia privada. El Grupo Petersen, que opera en dicha provincia (además de Santa Cruz, San Juan y Santa Fe), mostró una notable reducción en sus tasas de interés, pasando del 12% al 8,9% durante el mes de mayo. Este ajuste se interpreta como una señal de mayor competencia en el mercado local frente a la banca pública, en un contexto donde diversas entidades privadas están comenzando a flexibilizar sus políticas para atraer nuevos clientes.

Endurecimiento de las condiciones financieras

A nivel nacional, el mes de abril confirmó una tendencia hacia el endurecimiento de las condiciones financieras. Los datos revelan un incremento progresivo de la tasa promedio y una reducción de los plazos de financiación:

Tasa promedio: Subió del 5,58% en enero al 6,66% en abril .

Subió del 5,58% en enero al . Plazo promedio: Se redujo de 26 años a 24,7 años en el mismo periodo.

Este escenario ha vuelto al mercado más selectivo, limitando el universo de hogares con capacidad de calificar para estos préstamos.Liderazgo del Banco Nación y situación en Buenos AiresEl Banco Nación se mantiene como el actor dominante, concentrando cerca del 85% de las nuevas hipotecas UVA otorgadas en lo que va de 2026 y alcanzando una participación del 41,5% del stock total del país.Por su parte, en los principales distritos se observa una dinámica de menores operaciones pero con montos más elevados.

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En la Provincia de Buenos Aires, las escrituras con hipoteca representaron el 10,2% del total, con un ticket promedio de USD 116.788.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación fue del 11,1%, con un ticket promedio de USD 101.870.Mejora en el acceso relativo a la viviendaA pesar del endurecimiento de las tasas, el informe destaca un dato positivo basado en mediciones de la UADE: la relación entre salarios y valor de la propiedad es la mejor de los últimos ocho años.

Actualmente, se requieren en promedio 3,3 salarios para adquirir un metro cuadrado de vivienda nueva, lo que sostiene el interés de los hogares por buscar financiamiento a pesar de las mayores exigencias bancarias.