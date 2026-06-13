Crisis del empleo formal: mapa de la caída en el país

Hay una marcada contracción del empleo asalariado privado en marzo de 2026. Acumula pérdida de 41.000 puestos de trabajo en un año. Crece el Monotributo

Hay una marcada contracción del empleo asalariado privado en marzo de 2026, acumulando una pérdida de casi 41.000 puestos de trabajo en un solo año.

Hay una marcada contracción del empleo asalariado privado en marzo de 2026, acumulando una pérdida de casi 41.000 puestos de trabajo en un solo año.

Hay una marcada contracción del empleo asalariado privado en marzo de 2026, acumulando una pérdida de casi 41.000 puestos de trabajo en un solo año.

La situación del empleo registrado en la Argentina atraviesa un periodo crítico con una marcada contracción hacia marzo de 2026, acumulando una pérdida de casi 41.000 puestos de trabajo en un solo año.

Los datos oficiales revelan que el empleo asalariado privado fue el sector más perjudicado, registrando una tendencia negativa que se arrastra desde mediados de 2025. Aunque el trabajo independiente mostró un ligero crecimiento interanual impulsado por el Monotributo , diversas ramas clave como la industria manufacturera y el comercio sufrieron retrocesos significativos.

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A nivel regional, el impacto fue desigual, con provincias como Tierra del Fuego y Chubut reportando las mayores caídas, mientras que solo unas pocas jurisdicciones lograron crear empleo. En conjunto, las estadísticas confirman una fase contractiva que afecta tanto a los trabajadores del sector público como a los del ámbito privado y doméstico.

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Datos de la crisis

Según los últimos datos de la Secretaría de Trabajo, en marzo de 2026 el total de trabajadores formales se situó en 12,830 millones, lo que representa una pérdida de casi 41.000 puestos en apenas un año. Esta caída del 0,3% interanual golpea con especial dureza al sector asalariado privado, que vio desaparecer 96.600 puestos en los últimos doce meses.

El contexto provincial y regional

Aunque el informe oficial destaca incrementos aislados en provincias como Neuquén (0,9%) y San Juan (0,3%), la realidad para la mayoría del país es de retroceso. De las 24 jurisdicciones, 16 registraron una disminución del empleo formal respecto al mes anterior.

En la región del Litoral, Corrientes, Misiones y Formosa sufrieron caídas del 0,7% en la medición mensual.

En términos interanuales, la situación es aún más severa, con 19 provincias en terreno negativo, lideradas por desplomes en Tierra del Fuego (-9,0%) y la vecina Corrientes (-5,3%).

industria textil (1)

Sectores en crisis

La caída no es uniforme entre las actividades económicas. Los rubros que más trabajadores perdieron a nivel mensual fueron la Intermediación financiera (-0,5%), la Industria manufacturera (-0,4%) y el Transporte (-0,3%). Por el contrario, sectores como la Minería y la Pesca mostraron leves repuntes (0,5% y 0,3% respectivamente), que resultan insuficientes para revertir la tendencia general de la ocupación formal.

Proyecciones para el corto plazo

La tendencia descendente del empleo asalariado formal privado se mantiene desde septiembre de 2023. A pesar de una leve recuperación a fines de 2024, el primer trimestre de 2026 ha consolidado una nueva fase contractiva. Los datos preliminares de abril de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya anticipan una nueva caída del 0,1% en los principales aglomerados urbanos del país, lo que sugiere que la recuperación del mercado laboral formal sigue siendo una meta lejana.

protesta trabajadores Valentinuz

El desgloce estadístico

Datos Generales del Empleo (Marzo 2026)

Total de trabajadores registrados: 12,830 millones.

12,830 millones. Variación interanual: Caída del 0,3% (pérdida de 40.900 puestos respecto a marzo de 2025).

Caída del (pérdida de respecto a marzo de 2025). Variación mensual: Caída del 0,2% respecto a febrero.

Caída del respecto a febrero. Proyección para abril (EIL): Caída estimada del 0,1% en aglomerados urbanos.

Desglose por Modalidad de Ocupación

Empleo Asalariado Registrado (Total): 9,995 millones de personas. Variación mensual: -0,1%. Sector Privado: -0,1% mensual; -1,5% interanual (pérdida de 96.600 o 96.700 trabajadores). Sector Público: -0,1% mensual; -0,5% interanual (18.200 trabajadores menos). Casas Particulares: -0,2% mensual; -0,4% interanual (1.700 personas menos).

9,995 millones de personas. Trabajo Independiente (Total): 2,834 millones de personas. Variación mensual: -0,6%. Variación interanual: +2,7% (incremento de 75.600 personas). Monotributo: -0,3% mensual; +3,3% interanual (70.000 personas más). Monotributo Social: -2,1% mensual; +3% interanual (7,000 personas más). Autónomos: -1,3% mensual; -0,5% interanual (1.900 personas menos).

2,834 millones de personas.

Variación por Sectores Económicos (Mensual)

Sectores en crecimiento: Minería y canteras (+0,5%), Pesca (+0,3%), Agricultura (+0,3%) e Inmobiliarias (+0,1%).

Minería y canteras (+0,5%), Pesca (+0,3%), Agricultura (+0,3%) e Inmobiliarias (+0,1%). Sectores estables: Salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción.

Salud, Hoteles y restaurantes, Enseñanza y Construcción. Mayores caídas: Intermediación financiera (-0,5%), Industrias manufactureras (-0,4%), Transporte (-0,3%) y Comercio (-0,2%).

Variación por Sectores Económicos (Interanual)

Sectores con subas: Pesca (+5,8%), Construcción (+1%), Agricultura (+0,7%) y Suministros básicos (+0,6%).

Pesca (+5,8%), Construcción (+1%), Agricultura (+0,7%) y Suministros básicos (+0,6%). Sectores con bajas: Minería (-5,7%), Manufactura (-4%), Intermediación financiera (-3,7%) y Comercio (-1,9%).

Datos Provinciales (Variación Mensual)

Provincias con aumento: Neuquén (+0,9%), San Juan (+0,3%), Tucumán (+0,3%) y Río Negro (+0,1%).

Neuquén (+0,9%), San Juan (+0,3%), Tucumán (+0,3%) y Río Negro (+0,1%). Provincias con mayor caída: La Rioja (-2,7%), Catamarca (-1,6%), Santiago del Estero (-1,6%), Tierra del Fuego (-1%), Corrientes (-0,7%), Misiones (-0,7%) y Formosa (-0,7%).

Datos Provinciales (Variación Interanual)