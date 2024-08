Federación, el destino entrerriano que apuesta al turismo internacional

Si bien no es el mismo movimiento de personas del exterior que años anteriores, en el receso invernal se notó una mayor afluencia de uruguayos, y también de un incipiente turismo que llegó desde el lado brasileño.

Con un marcado desarrollo en su infraestructura para ofrecer un buen servicio a los viajeros, y una experiencia consolidada en la atención a los turistas, en la actualidad la Secretaría de Turismo municipal está realizando una fuerte difusión de sus atractivos en estos países vecinos. Hace unos días estuvieron en la feria “Chama Crioula” en Alegrete, Brasil, con una campaña de marketing directo y entrega de presentes a los autoridades del evento por parte del secretario de Turismo de Federación, Ezequiel Marozzini. Y también realizaron una caravana turística en Paysandú, Uruguay, para promocionar los atractivos de la ciudad entrerriana.

Al respecto, Marozzini contó a UNO: “Nos encontramos en este momento haciendo una difusión permanente y sostenida, sobre todo en los países limítrofes en los cuales detectamos que llega turismo a nuestra ciudad. Tenemos un relevamiento que da cuenta que desde Uruguay hay un gran porcentaje de visitantes que viene a Federación, e identificamos que muchos son de los departamentos de Canelones, de Maldonado, de San José y Montevideo. Pero también visitamos las ciudades que son limítrofes, como por ejemplo Paysandú, Salto, Bella Unión, que son las de mayor cercanía a nuestra ciudad, buscando no solamente que vengan turistas por dos o tres noches, sino que también vengan excursionistas para que durante el día disfruten del Parque Termal”.

Termas de Federación.jpg Las termas de Federación son un fuerte atractivo en Entre Ríos Gentileza: Turismo Federación

“A esto lo estamos haciendo por varios motivos. Uno de ellos es que lamentablemente el bolsillo de la clase media argentina está muy golpeado este año como para salir a un destino turístico por dos o tres noches, y ya no lo está haciendo. Y la otra particularidad que tenemos es que ha habido decisiones del gobierno nacional que nos impulsan a buscar este público, ya que por ejemplo está la determinación de no sostener el PreViaje, que fue una ayuda muy importante en el 2023 que tuvieron aquellas personas de la edad adulta o la familia que salía; y la otra cuestión es que no se han trasladas varios feriados en Argentina y son menos fines de semana largos. Entonces, haciendo este balance, nos vemos obligados a salir a buscar el turista que tiene otra moneda, y al que la diferencia cambiaria por ahí lo está favoreciendo en gran medida”, añadió.

Sobre este punto, Marozzini explicó: “Entendemos que este turismo está en un radio de 500 kilómetros de cercanía a Federación. En este sentido, el del sur de Brasil es un turismo que por ahí es prometedor para nuestra región y queremos ir a buscarlo, o al menos intentar poder sembrar algo, una semillita para que en el futuro este público sea un sostenimiento para la ciudad”.

Vacaciones en Entre Ríos.jpg Más gente aligió pasar sus vacaciones en Entre Ríos Gentileza: Turismo de Federación

Acto seguido, analizó: “Si bien la vinculación con Uruguay es mayor que el sur brasileño, no queremos dejar de visitar este tipo de destinos también, donde la diferencia cambiaria los favorece, y mucho; y sobre todo considerando que ellos siguen teniendo feriados propicios en el año, distintos a los nuestros, entonces eso también ayuda a poder de alguna manera sostener la estacionalidad que tenía Federación a lo largo del año. Es como romper un poco con esa teoría de que turismo es solamente vacaciones de verano, vacaciones de invierno, y tratar de sostenerlo a lo largo del año”.

Acciones concretas

El funcionario manifestó que si bien el turismo cayó comparativamente al año anterior, las acciones que llevan adelante desde la Secretaría a su cargo apuntan a que la actividad turística pueda tener una continuidad: “Hemos podido lograr sostenerla en cierta medida. Entendemos que a lo largo de este 2024 va a haber una afluencia menor de visitantes, pero no queremos que sea tan brusca la caída de la actividad. Este tipo de políticas de promoción que estamos llevando a cabo desde la Secretaría de Turismo y la Municipalidad de Federación van a ayudar a que los prestadores, tanto hoteleros y gastronómicos, tengan un movimiento sostenido en el país, pero también en el Uruguay y en Brasil, para que la transitabilidad sea amigable en este momento que nos toca vivir, cuando el turismo viene cayendo fuertemente”, señaló.

Destino consolidado

Marozzini remarcó que Federación es hoy una de las principales atracciones turísticas que tiene Entre Ríos, y que es la ciudad que tiene las plazas más importantes. Y sostuvo que pronto va a iniciarse la construcción de un hotel Cinco Estrellas. “Eso también viene a hablar de la apuesta fuerte que tiene siempre Federación, tomando el turismo como una política de Estado”, aseguró.

Federación.jpg La costanera de Federación suma atractivos Gentileza: Turismo Federación

Asimismo, destacó: “Federación es una marca reconocida: es el primer centro termal que tiene la Mesopotamia Argentina y vamos camino a cumplir los 30 años este 24 de noviembre. Esto ayuda muchísimo a la hora de promocionar nuestra ciudad cada vez que llegamos a un destino distinto. Ayuda a que nos conozcan, nos hayan escuchado nombrar, a que alguien les haya contado sobre nuestra ciudad”.

En este marco, subrayó: “Cuando uno realiza el marketing directo es mucho más eficaz a la hora de poder hablar de la ciudad. Pero no nos quedamos solamente con el marketing directo, sino que también hacemos un marketing de medios comunicacionales, redes sociales y demás, en cada lugar que vamos, afrontando el gasto que esto conlleva, pero que entendemos como una política turística que se debe realizar”.

Atractivos de Federación

Sobre los atractivos de la ciudad, recordó que el Parque Termal tiene un predio de más de 12 hectáreas, y refirió: “Tiene un sector de piletas pasivas, un sector de piletas recreativas, que van con temperaturas de 41°, 37°, 35°, y así sucesivamente descendiendo en cuanto a grados centígrados en cada una de las piscinas, que son abiertas, o techadas y cerradas, con distintas características unas y otras. Y pegado al Parque Termal, Federación tiene el Parque Acuático, con características únicas, como una pileta de olas, que es única en Sudamérica y que simula realmente ser un mar. Tiene toboganes abiertos, cerrados, de 15, 18, 20 metros de altura, con distintas medidas y características cada uno de ellos. Y un río lento de más de 600 metros de largo, donde uno puede transitar todo el parque arriba de gomones, que se va moviendo con motores que propulsan la circulación del agua”.

Reserva Chaviyú.jpg Gentileza: Reserva Chaviyú

Por último, precisó: “Federación no solamente se centra en el producto termal, sino también en el espacio de naturaleza, con una costanera muy amplia, donde uno puede ver y apreciar cómo conviven la flora y la fauna. El lago de Salto Grande viene además a pintar un espejo único que tiene la ciudad. Todo esto combinado con distintas reservas urbanas, y la reserva forestal de área protegida que tenemos, que es Chaviyú, que es un atractivo más que ofrecemos al turista”.