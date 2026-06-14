Entre Ríos: reconstruirán la Ruta 20 y analizan un peaje en Ruta 39

Funcionarios provinciales ratificaron la reconstruicción de Ruta 20. Estudian un sistema de peajes para el mantenimiento de Ruta 39

Funcionarios provinciales ratificaron la reconstruicción de Ruta 20. Estudian un sistema de peajes para el mantenimiento de Ruta 39

Funcionarios provinciales ratificaron la reconstruicción de Ruta 20. Estudian un sistema de peajes para el mantenimiento de Ruta 39

En una reunión de trabajo celebrada en Basavilbaso, funcionarios provinciales ratificaron la voluntad de reconstruir integralmente la Ruta 20 y se confirmó el estudio de alternativas de financiamiento, incluyendo un posible sistema de peaje , para el mantenimiento de la Ruta 39 .

El encuentro contó con la presencia del ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; el intendente Hernán Besel; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; y el titular de Vialidad Provincial, Exequiel Donda, entre otros referentes regionales

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Financiameinto internacional para la Ruta 20

La recuperación de la Ruta 20 se integrará en un programa de inversión vial de 280 millones de dólares, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Según detalló el ministro Jacob, se espera firmar el contrato de préstamo en el segundo semestre de 2026. El cronograma previsto contempla la licitación del tramo Basavilbaso - Ruta Nacional Nº 130 para fines de 2026, con el inicio de obras proyectado para los primeros meses de 2027.

La intervención incluirá, además de la reparación de la calzada, un esquema de conservación prolongada mediante contratos específicos.

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Sostenibilidad de la Ruta 39: estudian instalar peaje

Sobre la Ruta 39, corredor que une Concepción del Uruguay con Basavilbaso, las autoridades confirmaron que los trabajos de bacheo y señalización continúan. No obstante, para asegurar su mantenimiento a largo plazo, se evalúa una propuesta de participación de los usuarios mediante un sistema de peaje. Aunque no hay una definición tomada, la iniciativa busca garantizar recursos constantes para el corredor.

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Seguridad y obras complementarias

Durante la jornada, se planteó la necesidad de mejorar la iluminación en puntos estratégicos, tales como los cruces de las rutas 20 y 39, el Acceso Oeste de Basavilbaso y el ingreso al Parque Termal.

Estas obras buscan mejorar la conectividad y seguridad vial en el centro de la provincia, un tema prioritario en la agenda de los gobiernos locales y comunas de la región.