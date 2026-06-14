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Falleció Taty Almeida, la referente de Madres de Plaza de Mayo

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano.

14 de junio 2026 · 20:23hs
Taty Almeida

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo, murió a los 95 años.

Taty Almeida, la histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (línea fundadora) falleció este domingo a los 95 años, en el Hospital Italiano de Buenos Aires donde se encontraba internada, de acuerdo a la información que otorgaron sus familiares y allegados.

La muerte de Taty Almeida

Según supo la agencia Noticias Argentinas, minutos antes de su muerte, la habían sedado "porque ya su cuerpito no aguantaba más": "Gracias por haber acompañado sus relatos ...nos dio mucha felicidad a todos", manifestaron.

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Lidia Stella Mercedes Miy Uranga, era una docente y activista dedicada a la defensa de los derechos humanos y, particularmente, reconocida por ser una de las principales organizadoras de la búsqueda de personas desaparecidas en la última dictadura cívico-militar en Argentina.

Su inicio en Madres de Plaza de Mayo comenzó luego del secuestro de su hijo, Alejandro Martín Almeida: tenía 20 año, trabajaba en la agencia Télam y en junio del año 1975, desapareció en manos de la organización paraestatal conocida como La Triple A durante el gobierno de la ex presidanta Isabel Martínez de Perón.

Pasados los años, y después de haberse conocido las diferencias internas en el movimiento, asumió la presidencia dentro de la Línea Fundadora de las Madres. Su rol trascendió lo partidario y será recordada por su constante consigna "la única lucha que se pierde es la que se abandona".

De acuerdo a lo trascendido, el velatorio de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo sería en el sindicato de Telecomunicaciones FOETRA.

Taty Almeida Buenos Aires Madres de Plaza de Mayo
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