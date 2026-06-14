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Franco Colapinto resultó sancionado y fue reclasificado décimo en el GP de Barcelona de Fórmula 1

El argentino recibió una sanción de 10 segundos y perdió dos lugares luego de terminar octavo en pista.

14 de junio 2026 · 13:02hs
Franco Colapinto resultó sancionado y fue reclasificado décimo en el GP de Barcelona de Fórmula 1

Franco Colapinto recibió una sanción de 10 segundos por parte de la FIA tras una infracción cometida durante la carrera de este domingo en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto argentino del equipo Alpine pasó del octavo al décimo puesto, según el documento emitido por los comisarios, que cita el “artículo B1.8.4 a” del Reglamento Deportivo de la Fórmula 1.

En el comunicado, la FIA detalló el motivo de la investigación: “Presunto incumplimiento de reducir la velocidad ante una bandera amarilla simple a las 15:38”. A partir de ese episodio, Colapinto y un representante de Alpine se presentaron para dar explicaciones.

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Franco Colapinto partirá 13° en el GP de Barcelona y apunta a la zona de puntos

Franco Colapinto en el GP de Barcelona.

Franco Colapinto terminó 15° en la FP2 del GP de Barcelona

La penalización le quitó posiciones en el resultado final: perdió el octavo puesto ante Liam Lawson (Racing Bulls), que terminó a 2.357s, y el noveno, lo que lo dejó reclasificado décimo. Arvid Linblad había finalizado en esa posición a 8.207s.

Las razones de la FIA

En la clasificación final, Colapinto terminó por delante de Gabriel Bortoleto (Audi). Aunque el argentino no solo fue sancionado y reclasificado ya que le impusieron otro punto de penalización en su Superlicencia. “Se impone una penalización de tiempo de 10 segundos después de la carrera. 1 punto de penalización (un total de 2 para el periodo de 12 meses)”, reza el comunicado de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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“Los Comisarios escucharon al piloto del Auto 43 (Franco Colapinto), al representante del equipo y revisaron los datos del sistema de posicionamiento/señalización, video, cronometraje, telemetría, radio del equipo y evidencia de video a bordo.

“Los Comisarios determinan que, aunque el piloto del Auto 43 redujo ligeramente la velocidad antes de ingresar a la zona de una sola bandera amarilla, no disminuyó la velocidad de manera perceptible en el sector de bandera amarilla correspondiente. Los Comisarios reconocen que el piloto reaccionó a la bandera amarilla, pero no consideran que la reacción sea suficiente para cumplir con el reglamento. Por lo tanto, se impone una penalización en el extremo inferior de la escala de penalizaciones aplicable”, concluyó el documento.

La sanción a Colapinto empañó su actuación en Barcelona, después de una carrera que hasta ese momento había sido positiva para el piloto de Pilar, tras un fin de semana complicado en Mónaco. Luego de la prueba, el argentino había resaltado el rendimiento de Alpine y que el equipo consiguió colocar a sus dos autos entre los diez mejores.

Franco Colapinto Barcelona Fórmula 1 Alpine Lewis Hamilton
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