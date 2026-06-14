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Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

Con tantos de Irankunda y Metcalfe, Australia ganó 2-0 en el cierre de la fecha 1 del Grupo D, que había comenzado con la victoria de EE.UU. ante Paraguay.

14 de junio 2026 · 19:32hs
Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

Australia protagonizó en Vancouver una de las sorpresas del Mundial 2026 al derrotar por 2-0 a Turquía, un triunfo construido sobre una sólida defensa, la inspiración de Patrick Beach en la portería y la eficacia de Nestory Irankunda y Connor Metcalfe.

Aunque Turquía dominó la posesión, un 72 por ciento frente a solo el 28 por ciento de Australia, y duplicó los tiros a puerta, ocho por cuatro de los australianos, no pudo materializar en el marcador su superioridad.

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Los australianos, dirigidos por Tony Popovic, comparecían como teóricos aspirantes al tercer puesto del Grupo D, por detrás de Estados Unidos y una Turquía que llegaba rodeada de expectativas gracias al talento de Arda Güler, Hakan Çalhanoglu y Kerem Aktürkoglu. Sin embargo, los australianos ejecutaron a la perfección un plan basado en el orden defensivo y el contragolpe.

La mejor ocasión turca de la primera mitad llegó en el minuto 26, cuando Güler encontró espacio en el área y obligó a Patrick Beach a realizar una gran intervención. Apenas unos segundos después llegó el castigo australiano. Un rápido contraataque permitió a Nestory Irankunda superar a dos defensores turcos, plantarse ante el guardameta Ugurcan Çakir y definir con precisión para establecer el 1-0.

Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

australia turquia 1
Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

Australia dio el golpe ante Turquía en el Mundial 2026 a puro golazos

El tanto no alteró el guion. Turquía continuó dominando la posesión (cerró la primera parte con un 69 por ciento del balón frente al 31 por ciento australiano) pero siguió encontrándose con una defensa muy disciplinada y con un inspirado Beach.

Cuando Turquía parecía acercarse al empate, llegó el golpe definitivo. En el minuto 74, Connor Metcalfe recogió el balón cerca del círculo central, avanzó sin oposición hasta la frontal y conectó un disparo raso que sorprendió a Çakir junto al poste izquierdo para firmar el 2-0.

Los turcos insistieron hasta el final con remates lejanos y centros laterales. Çalhanoglu estuvo cerca de marcar de falta y Güler siguió reclamando protagonismo, cambiando constantemente de posición para recibir el balón, pero Australia resistió sin excesivos sobresaltos.

El resultado sitúa a Australia con tres puntos, igualada con Estados Unidos, tras la primera jornada del Grupo D, mientras que Turquía queda obligada a reaccionar en el partido que disputará el viernes contra Paraguay.

Australia Turquía Mundial 2026 triunfo
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