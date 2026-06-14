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Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo

Entre Ríos integró el grupo de provincias que contribuyeron al nuevo récord histórico de donación de órganos registrado en Argentina durante mayo.

14 de junio 2026 · 14:02hs
Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo.

Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo.
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Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo.
Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo

Entre Ríos formó parte del récord nacional de donación de órganos alcanzado durante mayo

Entre Ríos integró el grupo de provincias que contribuyeron al nuevo récord histórico de donación de órganos registrado en Argentina durante mayo. En ese mes se concretaron 109 procesos de donación en todo el país, la cifra más alta alcanzada por el sistema de procuración argentino en un período mensual.

El dato fue informado por el Ministerio de Salud de la Nación y permitió la realización de 228 trasplantes de órganos, beneficiando a pacientes que se encontraban en lista de espera. Además, otras 139 personas recibieron trasplantes de córneas.

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Entre Ríos y otras regiones

La provincia estuvo entre las 16 jurisdicciones donde se llevaron adelante los procesos de donación que hicieron posible este resultado histórico, junto con Buenos Aires, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Neuquén, Santiago del Estero, San Juan, Río Negro, Jujuy, Misiones, Formosa y San Luis.

El récord de mayo superó la marca anterior de 96 donantes registrada en junio de 2025, año en el que Argentina alcanzó la mayor tasa de donantes de su historia, con más de 20 donantes por millón de habitantes.

Gracias a los procesos concretados durante el último mes se realizaron 150 trasplantes renales, 48 hepáticos, 19 cardíacos, cinco renopancreáticos, cuatro pulmonares y dos hepatorrenales. Cada uno de ellos fue posible por la decisión solidaria de los donantes y sus familias, además del trabajo coordinado de los organismos provinciales de procuración y de los equipos de salud.

Tendencia positiva

Los indicadores también muestran una tendencia positiva a nivel nacional. Entre enero y mayo de 2026 se realizaron 415 procesos de donación de órganos, lo que representa un incremento del 13,6% respecto del mismo período del año pasado.

Desde la cartera sanitaria nacional destacaron que la consolidación de los procesos de procuración permitió ampliar las oportunidades de acceso a los trasplantes y ofrecer respuestas más rápidas a las personas que esperan un órgano para mejorar su calidad de vida o preservar su salud.

Donación de órganos Récord Donación Entre Ríos
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