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Día de la Industria: una historia de trabajo, producción y desafíos para crecer en Argentina

La industria atravesó ciclos de expansión y crisis. Hoy enfrenta el desafío de crecer, innovar, generar empleo y ganar mercados externos.

2 de septiembre 2026 · 06:36hs
Día Nacional de la Industria: una historia de trabajo

Día Nacional de la Industria: una historia de trabajo, producción y desafíos para crecer en Argentina.

Cada 2 de septiembre, la Argentina vuelve la mirada hacia fábricas, talleres, parques industriales y empresas que transforman materias primas en bienes. La fecha tiene un origen: el 2 de septiembre de 1587 partió desde el Riachuelo la carabela San Antonio rumbo a Brasil, en un embarque considerado el primer registro de exportación de manufacturas desde el territorio que integra el país. Llevaba tejidos y otros productos elaborados. Desde 1941, la jornada quedó establecida como el Día de la Industria.

El recorrido posterior estuvo marcado por cambios profundos. Durante el siglo XIX crecieron actividades vinculadas con alimentos y producción agropecuaria. Con el siglo XX se aceleró la instalación de establecimientos fabriles y ganó peso la transformación destinada al mercado interno. La industrialización por sustitución de importaciones, desde la década de 1930, amplió ese proceso: surgieron ramas metalúrgicas, textiles, químicas, automotrices, siderúrgicas y de maquinaria, mientras crecían la urbanización y el empleo fabril.

Día de la industria: nada para celebrar. el sector cercado por políticas antiindustria, aluvión de importaciones, cierres y paralización de plantas. 

La industria manufacturera en caída: nada para celebrar

El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% en el año.

El agro liquidó US$2.750 millones en agosto y registra una caída del 12% en el año

Una estructura diversa

La industria llegó al siglo XXI con una estructura diversa. Conviven grandes plantas exportadoras con pymes, talleres especializados y emprendimientos tecnológicos. Alimentos y bebidas, químicos, medicamentos, metales, maquinaria, vehículos y bienes de consumo forman una matriz que aporta valor agregado y conecta al agro, la minería, la energía, los servicios y el comercio.

Los números recientes muestran una recuperación incompleta. En 2024, la producción manufacturera cayó 9,4%. En 2025 revirtió parcialmente ese derrumbe y terminó con una mejora de 1,6%, aunque con diferencias entre ramas. Equipos de transporte crecieron 16,4%, muebles y colchones 14% y maquinaria y equipos 5,1%. En cambio, productos de metal retrocedieron 10,1%, textiles 7,8% y prendas de vestir, cuero y calzado 4,9%.

El comienzo de 2026 volvió a exhibir esa fragilidad. El IPI manufacturero acumuló una baja de 2,4% entre enero y abril respecto del mismo período de 2025. En mayo, el indicador registró una caída interanual de 5,7%, según el INDEC. Junio aportó una señal diferente: la producción avanzó 2% frente al mismo mes del año anterior y 0,9% en la comparación desestacionalizada con mayo. Es una mejora puntual, todavía insuficiente para hablar de un cambio definitivo.

Al mismo tiempo, aparecen oportunidades. El país cuenta con recursos energéticos, agroindustriales, mineros y tecnológicos capaces de alimentar nuevas cadenas de valor. Maquinaria, industria farmacéutica, alimentos elaborados, metalmecánica, energía y servicios basados en conocimiento pueden ampliar la generación de divisas si combinan productividad, innovación y escala.

Empleo, capacitación e instraestructura

Durante el primer semestre de 2026, las exportaciones argentinas alcanzaron 49.454 millones de dólares, con una suba interanual de 24,4%. No todo ese monto corresponde a manufacturas, pero muestra la oportunidad de agregar transformación a los recursos nacionales, diversificar mercados y reducir la dependencia de productos primarios.

Por eso, el Día de la Industria no es solamente una efeméride. La discusión incluye empleo formal, capacitación, infraestructura, energía, logística, crédito, innovación, presión tributaria, acceso a mercados y capacidad para competir. Plantea cómo integrar a las pymes en cadenas de proveedores e incorporar tecnología para elevar productividad.

A casi cuatro siglos y medio de aquella carga hacia Brasil, la industria sigue siendo central. Su historia reúne avances y retrocesos, empresas que resistieron crisis y trabajadores que incorporaron saberes. El desafío es sostener el crecimiento y generar conocimiento, empleo y oportunidades.

industria Trabajo Producción Argentina
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