El dólar blue avanzó 0,32% y terminó la jornada a 1.565 pesos para la venta. Los tipos de cambio financieros también registraron leves subas.

Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos, mientras el oficial se mantuvo estable.

El dólar blue registró una suba de 0,32% durante la jornada y cerró a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. En el segmento bursátil, el dólar MEP avanzó 0,16% y quedó en $1.551,70 para la venta y $1.546,70 para la compra. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) aumentó 0,16%, hasta $1.618,90 para la venta y $1.617,90 para la compra.

El dólar digital USDC también acompañó la tendencia y registró un incremento de 0,23%, con una cotización de $1.617,93 para la venta y $1.614,31 para la compra.

El dólar blue tocó un récord de 1.560 pesos y el mercado sigue la capacidad del BCRA para sumar reservas

Dólar tarjeta: superó los 2.000 pesos luego de la suba del oficial, que cerró a 1.540 pesos en el Banco Nación

El dólar oficial cerró sin cambios

El dólar del Banco Nación (BNA) se mantuvo estable y finalizó a $1.545 para la venta y $1.495 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta tampoco presentó variaciones y se ubicó en $2.008,50 para la venta.

Las cotizaciones al cierre