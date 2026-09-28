El dólar blue registró una suba de 0,32% durante la jornada y cerró a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. En el segmento bursátil, el dólar MEP avanzó 0,16% y quedó en $1.551,70 para la venta y $1.546,70 para la compra. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) aumentó 0,16%, hasta $1.618,90 para la venta y $1.617,90 para la compra.
Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos, mientras el oficial se mantuvo estable
El dólar blue avanzó 0,32% y terminó la jornada a 1.565 pesos para la venta. Los tipos de cambio financieros también registraron leves subas.
28 de septiembre 2026 · 22:21hs
El dólar digital USDC también acompañó la tendencia y registró un incremento de 0,23%, con una cotización de $1.617,93 para la venta y $1.614,31 para la compra.
El dólar oficial cerró sin cambios
El dólar del Banco Nación (BNA) se mantuvo estable y finalizó a $1.545 para la venta y $1.495 para la compra.
En tanto, el dólar tarjeta tampoco presentó variaciones y se ubicó en $2.008,50 para la venta.
Las cotizaciones al cierre
- Dólar BNA (oficial): $1.545 venta / $1.495 compra. Variación: 0,00%.
- Dólar blue: $1.565 venta / $1.545 compra. Variación: +0,32%.
- Dólar MEP: $1.551,70 venta / $1.546,70 compra. Variación: +0,16%.
- Dólar CCL: $1.618,90 venta / $1.617,90 compra. Variación: +0,16%.
- Dólar digital USDC: $1.617,93 venta / $1.614,31 compra. Variación: +0,23%.
- Dólar tarjeta: $2.008,50 venta. Variación: 0,00%.