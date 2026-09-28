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Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos, mientras el oficial se mantuvo estable

El dólar blue avanzó 0,32% y terminó la jornada a 1.565 pesos para la venta. Los tipos de cambio financieros también registraron leves subas.

28 de septiembre 2026 · 22:21hs
Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos

Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos, mientras el oficial se mantuvo estable.

El dólar blue registró una suba de 0,32% durante la jornada y cerró a $1.565 para la venta y $1.545 para la compra. En el segmento bursátil, el dólar MEP avanzó 0,16% y quedó en $1.551,70 para la venta y $1.546,70 para la compra. Por su parte, el contado con liquidación (CCL) aumentó 0,16%, hasta $1.618,90 para la venta y $1.617,90 para la compra.

El dólar digital USDC también acompañó la tendencia y registró un incremento de 0,23%, con una cotización de $1.617,93 para la venta y $1.614,31 para la compra.

Dólar: el blue subió y cerró a 1.565 pesos, mientras el oficial se mantuvo estable.

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El dólar oficial cerró sin cambios

El dólar del Banco Nación (BNA) se mantuvo estable y finalizó a $1.545 para la venta y $1.495 para la compra.

En tanto, el dólar tarjeta tampoco presentó variaciones y se ubicó en $2.008,50 para la venta.

Las cotizaciones al cierre

  • Dólar BNA (oficial): $1.545 venta / $1.495 compra. Variación: 0,00%.
  • Dólar blue: $1.565 venta / $1.545 compra. Variación: +0,32%.
  • Dólar MEP: $1.551,70 venta / $1.546,70 compra. Variación: +0,16%.
  • Dólar CCL: $1.618,90 venta / $1.617,90 compra. Variación: +0,16%.
  • Dólar digital USDC: $1.617,93 venta / $1.614,31 compra. Variación: +0,23%.
  • Dólar tarjeta: $2.008,50 venta. Variación: 0,00%.

Dólar Pesos Mercados
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La actividad manufacturera avanzó 1,4% respecto de julio, aunque acumula un retroceso de 2,2% en los primeros ocho meses del año.

La Industria registró una suba de 0,3% en agosto pero acumula 2,2% de caída

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