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ARCA informó la recaudación tributaria de octubre

ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21,61 billones ($21.608.201 millones), aumento del 33,7% respecto a octubre de 2025

3 de noviembre 2026 · 10:16hs
ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21

ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21,61 billones ($21.608.201 millones), aumento del 33,7% respecto a octubre de 2025
ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21

ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21,61 billones ($21.608.201 millones), aumento del 33,7% respecto a octubre de 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que la recaudación tributaria de octubre de 2026 alcanzó los $21,61 billones ($21.608.201 millones), lo que representa un incremento nominal del 33,7% en comparación con el mismo mes de 2025.

Según el análisis este resultado implica un crecimiento real de aproximadamente 0,2% a 0,7% frente a la inflación interanual, hilvanando así dos meses consecutivos de aumento real.

RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DE OCTUBRE

Los recursos tributarios de octubre alcanzaron $ 21.608.201 millones, con una variación interanual de 33,7%.

El Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $ 7.032.743 millones y tuvo una variación interanual de 21,8%. El IVA Impositivo aumentó 30,5%, en tanto que el IVA Aduanero tuvo una variación negativa de - 4,9%.

El Impuesto a las Ganancias presentó una variación interanual de 55,1%, recaudando $ 5.085.492 millones.

En el Impuesto a los Débitos y Créditos se alcanzaron $ 1.631.977 millones, con un incremento interanual de 21,5%.

Los ingresos por Seguridad Social aumentaron 33,8%, alcanzando $ 5.033.064 millones.

En Derechos de Exportación se obtuvieron $ 870.052 millones con una variación interanual de 238,4%.

En Derechos de Importación y otros, ingresaron $ 723.108 millones con una variación interanual negativa de -9,6%.

En Bienes Personales, se alcanzaron $ 122.441 millones con una variación interanual de 26,6%.

En Impuesto a los Combustibles ingresaron $ 688.197 millones con una variación interanual de 51,1%.

ARCA recaudación Octubre
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