Uno Entre Rios | Economia | CyberMonday

CyberMonday: hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada

Según los datos oficiales del CyberMonday, hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada. El 70% de los visitantes fueron mujeres.

3 de noviembre 2026 · 17:59hs
CyberMonday

CyberMonday, hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada. 

La primera jornada del CyberMonday acumuló un total de 5 millones de visitas en su sitio oficial. Los usuarios interactuaron con la plataforma a lo largo del día para evaluar las opciones disponibles en el mercado digital y comparar los valores de los diferentes rubros presentados en esta edición.

LEER MÁS: CyberMonday: la edición 2024 cerró con récord de ventas

Detalles del CyberMonday

El flujo de navegación mostró variaciones horarias y tuvo su mayor pico de tráfico a las 23.25. En ese momento, se contabilizaron 369 mil usuarios conectados de manera simultánea en la página web, lo que representó el período de mayor concurrencia del día.

Las búsquedas de los consumidores se centraron en elementos de uso personal y equipamiento para el hogar. De esta manera, el listado de los seis productos más buscados quedó integrado por zapatillas, celulares, heladeras, aires acondicionados, lavarropas y notebooks.

En cuanto a los sectores de la plataforma, las categorías que registraron mayor cantidad de visitas fueron Indumentaria y Calzado, Electrodomésticos, Viajes, Muebles, Hogar & Deco, junto con Salud & Belleza. Estas secciones agruparon la mayor parte del interés durante la apertura del evento.

Los datos demográficos revelaron que el 70% de las visitas al sitio oficial correspondieron a mujeres. Geográficamente, la mayor concentración de usuarios se localizó en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), seguidas por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones y Chaco.

Respecto a las condiciones comerciales, las rebajas promedio generales se ubicaron en el 32%. Los márgenes más altos se dieron en Salud y Belleza (40%), Supermercado y Bodegas (39%), Muebles, Hogar y Deco (38%) e Indumentaria y Calzado (33%).

“El gran volumen de visitas confirma que los argentinos esperan esta fecha para hacer rendir su presupuesto. Ver tanto interés en rubros de mayor valor, como tecnología y línea blanca, nos muestra que el evento sigue siendo el motor ideal para concretar compras planificadas”, señaló Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

CyberMonday visitas Jornada
Noticias relacionadas
ARCA informó que la recaudación tributaria de octubre alcanzó los $21,61 billones ($21.608.201 millones), aumento del 33,7% respecto a octubre de 2025

ARCA informó la recaudación tributaria de octubre

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales. 

Argentina se ubica entre los principales exportadores mundiales

El encuentro se realizará el jueves 26 en Sala Mayo y reunirá a empresas de distintos sectores para fortalecer vínculos y promover alianzas estratégicas.

Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial

El mercado ganadero tuvo una baja en sus cotizaciones, con caídas en casi todas las categorías y un descenso pronunciado en terneros, durante octubre 

Hacienda: el mercado registró bajas generalizadas de 5,64% promedio

Ver comentarios

Lo último

Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Ultimo Momento
Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Épica remontada del Manchester United sobre Roma en el Old Trafford

Agustín Asmu quedó eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Agustín Asmu quedó eliminado en los octavos de final de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El dólar oficial subió a 1.570 pesos y el riesgo país alcanzó los 821 puntos

El dólar oficial subió a 1.570 pesos y el riesgo país alcanzó los 821 puntos

Policiales
Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Le robaron la billetera en una escuela y le hicieron compras que llegan al millón de pesos

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Gualeguay registró 22 denuncias por violencia de género durante el fin de semana

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Seguirán detenidos los acusados de matar al arquitecto Rodolfo Augusto Bassi en Paraná

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Causa Daniel Rosatelli: detienen en un campo a un prófugo por narcotráfico

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Familias de Paraná denuncian casos de bullying en una escuela primaria

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Diputados del PJ reclamó soluciones urgentes ante la falta de prestación de la OSER

Diputados del PJ reclamó "soluciones urgentes" ante la falta de prestación de la OSER

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región

Paraná comparte sus experiencias de innovación educativa en congresos y ferias de la región

Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento para conocer el potencial minero provincial

Entre Ríos y el Conicet acordaron un relevamiento para conocer el potencial minero provincial

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

Habrá asueto este viernes en la Municipalidad de Paraná

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

OSER cuestionó a Federación Médica y argumentó errores de facturación

Dejanos tu comentario