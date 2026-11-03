Según los datos oficiales del CyberMonday, hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada. El 70% de los visitantes fueron mujeres.

CyberMonday, hubo más de 5 millones de visitas en su primera jornada.

La primera jornada del CyberMonday acumuló un total de 5 millones de visitas en su sitio oficial. Los usuarios interactuaron con la plataforma a lo largo del día para evaluar las opciones disponibles en el mercado digital y comparar los valores de los diferentes rubros presentados en esta edición.

El flujo de navegación mostró variaciones horarias y tuvo su mayor pico de tráfico a las 23.25. En ese momento, se contabilizaron 369 mil usuarios conectados de manera simultánea en la página web, lo que representó el período de mayor concurrencia del día.

Las búsquedas de los consumidores se centraron en elementos de uso personal y equipamiento para el hogar. De esta manera, el listado de los seis productos más buscados quedó integrado por zapatillas, celulares, heladeras, aires acondicionados, lavarropas y notebooks.

En cuanto a los sectores de la plataforma, las categorías que registraron mayor cantidad de visitas fueron Indumentaria y Calzado, Electrodomésticos, Viajes, Muebles, Hogar & Deco, junto con Salud & Belleza. Estas secciones agruparon la mayor parte del interés durante la apertura del evento.

Los datos demográficos revelaron que el 70% de las visitas al sitio oficial correspondieron a mujeres. Geográficamente, la mayor concentración de usuarios se localizó en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), seguidas por Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Misiones y Chaco.

Respecto a las condiciones comerciales, las rebajas promedio generales se ubicaron en el 32%. Los márgenes más altos se dieron en Salud y Belleza (40%), Supermercado y Bodegas (39%), Muebles, Hogar y Deco (38%) e Indumentaria y Calzado (33%).

“El gran volumen de visitas confirma que los argentinos esperan esta fecha para hacer rendir su presupuesto. Ver tanto interés en rubros de mayor valor, como tecnología y línea blanca, nos muestra que el evento sigue siendo el motor ideal para concretar compras planificadas”, señaló Andrés Zaied, presidente de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).