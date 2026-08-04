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El dólar oficial mayorista rozó los 1.500 pesos mientras el blue volvió a bajar por cuarta rueda seguida

El dólar oficial mayorista cerró en 1.496 pesos y quedó cerca del umbral de los 1.500 pesos. El paralelo cayó a 1.545 pesos y redujo la brecha cambiaria.

4 de agosto 2026 · 19:48hs
El dólar oficial mayorista rozó los 1.500 pesos mientras el blue volvió a bajar por cuarta rueda seguida

El dólar oficial mayorista volvió a subir este martes y cerró en $1.496, apenas cuatro pesos por debajo de la barrera de los $1.500, en una jornada marcada por la intervención oficial para contener la presión cambiaria.

En contraste, el dólar blue registró una nueva baja y finalizó la rueda en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. Con este resultado acumuló cuatro jornadas consecutivas en retroceso y cinco sin registrar subas, ubicándose $25 por debajo de su máximo nominal de $1.570.

El dólar oficial abrió el mes en alza y cerró por encima de los 1.510 pesos. 

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria.

El dólar oficial cayó a 1.488 pesos, su menor valor en más de una semana, y se redujo la presión cambiaria

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La diferencia entre ambas cotizaciones se redujo al 3,28%, reflejando una mayor convergencia entre el mercado oficial y el informal tras la escalada que había mostrado el dólar paralelo durante las últimas semanas de julio.

Operadores del mercado

Según operadores del mercado, la evolución del tipo de cambio estuvo respaldada por una fuerte intervención del sector público para ampliar la oferta de cobertura cambiaria y moderar la demanda de divisas.

En ese contexto, el stock consolidado de instrumentos del Banco Central y el Tesoro creció alrededor de US$5.000 millones durante julio, hasta alcanzar aproximadamente US$11.240 millones, principalmente mediante contratos de dólar futuro y bonos dólar linked.

Fuentes del mercado también señalaron que, durante la primera rueda de agosto, el Banco Central realizó ventas de divisas en el mercado oficial por cuenta y orden del Ministerio de Economía, una estrategia similar a la aplicada la semana pasada para intentar contener el avance de la cotización oficial.

Dólar oficial blue dólar mayorista
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