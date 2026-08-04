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En el último año, creció 4% el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Según datos oficiales, el empleo registrado en Entre Ríos, en las actividades comprendidas en la Economía del Conocimiento, creció casi un 4%.

4 de agosto 2026 · 14:43hs
En el último año

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos

Según estudios realizados por el Observatorio Económico del Mirador Tec, el empleo registrado en Entre Ríos, en las actividades comprendidas en la Economía del Conocimiento, creció casi un 4%, alcanzando la cifra récord de 1.923 empleos directos. Esto permitió que el sector haya producido ingresos totales durante el año, por 61.000.000 de dólares.

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Economía del Conocimiento

La Economía del Conocimiento agrupa a una serie de actividades, intensivas en talento y creatividad, donde se destacan el desarrollo de software, producción de contenidos, servicios profesionales, biotecnología, y otras actividades donde lo que se comercializa es la capacidad intelectual de nuestros técnicos y profesionales. A nivel nacional el rubro es el tercer generador de exportaciones (superó los 10.000 millones de dólares en el último período), y uno de cada cuatro nuevos empleos privados registrados en nuestro país, son generados por esta actividad.

En el último año, creció un 4 por ciento el empleo registrado en la Economía del Conocimiento en Entre Ríos.

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Entre Ríos impulsó una serie de iniciativas muy importantes, estableciendo un nuevo régimen de incentivos mediante la Ley Nº 11.152, y muy especialmente la creación del MiradorTec, un centro de excelencia dedicado integralmente a la innovación tecnológica.

"La concreción del MiradorTec, inaugurado el año pasado, sin dudas le dio visibilidad al potencial de la provincia en esta actividad y hoy somos reconocidos a nivel nacional como un centro de referencia. Es el sector que le suma tecnología y valor al campo, a la agroindustria y a los servicios que ya nos distinguen, y que además genera empleo de calidad para que nuestro talento se desarrolle acá y no tenga que irse.", dijo el ministro de Economía y Servicios Públicos y presidente de la Fundación MiradorTec, Fabián Boleas.

Mirador Tec

El MiradorTec alberga actualmente unas 40 empresas tecnológicas e incuba unos 20 proyectos de innovación. Esto genera productos y servicios que son consumidos no solo localmente, sino en otras provincias y países. Dada la repercusión que ha tenido su creación, nos han visitado gobernadores, funcionarios nacionales, empresarios relevantes de Argentina, inversores y especialistas de distintos países, que públicamente han manifestado su reconocimiento por el proyecto, destacando que está a la vanguardia de los centros tecnológicos en el país.

"El sector vio desde un primer momento que el MiradorTec sería un gran impulsor de la actividad, y es por eso por lo que no solo participamos activamente en su concreción y gobernanza, sino que tomamos la decisión de instalarnos allí e incorporar gente a nuestras empresas. En mi caso particular incorporamos nuevos colaboradores en los últimos meses", comentó Darío Spector, presidente de ETSOL y del Polo Tecnológico del Paraná.

"La irrupción de la Inteligencia Artificial en todos los ámbitos de la vida, hace que se deban construir capacidades locales, para poder tener más productos y servicios que potencien la competitividad no solo de las empresas tecnológicas sino las restantes cadenas productivas existentes en la provincia. Esta transformación requiere que seamos cada día más innovadores y que tengamos gente con talento para enfrentar los nuevos desafíos. Este es el objetivo principal del MiradorTec", dijo Carlos Pallotti, director ejecutivo de la Fundación MiradorTec. "Ya logramos que el MiradorTec se autofinancie con los fondos de las empresas y no genere un gasto público", cerró el director.

De los 1.923 empleos registrados, 1.628 se emplean en empresas con domicilio en Entre Ríos y 305 trabajan desde la provincia para otras jurisdicciones. Estos números no contemplan las personas que trabajan en una modalidad "freelance" ni otras formas de empleo como monotributistas o autónomos.

Economía Mirador Tec Comercio Tecnología
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