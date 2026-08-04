Finalizaron el mantenimiento del centro Ejército y verificaron el buen estado de las cisternas de agua.

Concluyeron las tareas de mantenimiento en el centro de distribución de agua potable Ejército, donde se realizó el relevamiento técnico, la limpieza y la desinfección de las dos semicisternas que, en conjunto, almacenan 4.500 metros cúbicos de agua potable.

Durante la intervención se verificó el estado estructural de la cisterna ubicada sobre calle General Espejo, se comprobó el funcionamiento de los sistemas electromecánicos y se ejecutaron las tareas de saneamiento previstas.

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A partir de la información obtenida, los equipos técnicos elaborarán un diagnóstico que servirá de base para diseñar un plan de mantenimiento preventivo específico para este centro de distribución.

Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable

Los trabajos forman parte del Plan de Fortalecimiento del Servicio de Agua Potable, impulsado por la Secretaría de Recursos Hídricos y Gestión Ambiental de la Municipalidad. El programa busca mejorar la infraestructura sanitaria y consolidar equipos especializados para realizar intervenciones de mayor complejidad.

Según informaron desde el municipio, la evaluación arrojó resultados positivos. Las estructuras presentan un buen estado general y solo se detectaron correcciones menores, acordes a la antigüedad de la obra. Además, la experiencia permitió establecer un protocolo de actuación para futuras intervenciones y optimizar la gestión de los riesgos durante este tipo de tareas.

El plan contempla la realización de trabajos similares en los centros de distribución Ramírez, Lola Mora y Parque del Lago, con el objetivo de garantizar la confiabilidad operativa del sistema de almacenamiento y distribución, fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar de manera continua el servicio de agua potable.