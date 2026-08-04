El diputado entrerriano Adán Bahl afirmó que la iniciativa favorece intereses particulares y alertó sobre riesgos para el futuro del país.

Bahl cuestionó el proyecto sobre propiedad privada y advirtió por su impacto sobre las tierras.

El diputado nacional Adán Bahl cuestionó el proyecto de ley sobre propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional y advirtió que la iniciativa podría tener consecuencias negativas sobre el control de las tierras productivas y el desarrollo del país.

En declaraciones al programa Cero y Bolazo Stream, de Gualeguaychú, el legislador sostuvo que la propuesta "se presenta como la inviolabilidad de la propiedad privada, pero dentro de esa ley están todas las trampas". En ese sentido, afirmó que "tiene una etiqueta hermosa, pero dentro es un campo minado".

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Bahl consideró que la iniciativa "es un gran monstruo que el Gobierno, mientras la gente sufre, avanza en el Congreso y está creando para sacrificar el futuro de la Argentina".

Tierras productivas

El diputado también remarcó la importancia estratégica de las tierras productivas y señaló que se trata de un recurso no renovable. "Por eso muchos países tienen restricciones incluso mayores que las de Argentina para la compra de tierras por parte de extranjeros. Ellos tienen en claro la importancia de cuidar sus recursos naturales", afirmó.

Además, indicó que actualmente "Argentina tiene 14 millones de hectáreas en manos de extranjeros", dato que utilizó para fundamentar su rechazo al proyecto.

Respecto del tratamiento parlamentario de la iniciativa, Bahl sostuvo que la postergación del debate le dio al Gobierno nacional tiempo para "buscar algún tipo de artilugio" con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación, publicó APF.

"Estoy a favor del desarrollo, pero debe ser sustentable. Esta ley es nociva y muy mala para la Argentina. Si la unimos con otras normas que fueron aprobando, es un monstruo que va a dinamitar el futuro del país", expresó.

Finalmente, insistió en que el proyecto contiene disposiciones que, a su entender, exceden la protección del derecho constitucional a la propiedad privada y "buscan herramientas para favorecer otras cuestiones".