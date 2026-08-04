Se realizará una nueva edición del tradicional sorteo del Quini 6, este miércoles desde las 21.15. El premio mayor supera los 6.395 millones pesos.

El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles.

El Quini 6 volverá a sortearse este miércoles 5 de agosto, desde las 21.15, en la sede de la Lotería de Santa Fe. Para esta edición, el pozo total estimado asciende a $12.200 millones, distribuidos entre las distintas modalidades del juego.

Según informó la entidad organizadora, el mayor premio corresponde al Tradicional Primer Sorteo, con un pozo estimado de $6.395 millones. La modalidad La Segunda repartirá $3.650 millones, mientras que la Revancha tendrá un acumulado de $1.575 millones.

El Quini 6 pone en juego un pozo de 11.300 millones de pesos y crece la expectativa para el sorteo del domingo

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Por su parte, el Siempre Sale ofrecerá un premio de $380 millones y el pozo Extra alcanzará los $200 millones.

Sorteos miércoles y domingos

La extracción de las bolillas se realizará en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales y distintos medios de comunicación.

En cuanto al valor de las apuestas, el ticket completo cuesta $2.500: $1.500 corresponden al juego Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda), mientras que las modalidades Revancha y Siempre Sale tienen un costo adicional de $500 cada una.

El Quini 6 realiza sorteos todos los miércoles y domingos. Creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe, se consolidó como el juego poceado más popular del país gracias a la posibilidad de acceder a premios millonarios con una apuesta de bajo costo.