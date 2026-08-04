El Quini 6 volverá a sortearse este miércoles 5 de agosto, desde las 21.15, en la sede de la Lotería de Santa Fe. Para esta edición, el pozo total estimado asciende a $12.200 millones, distribuidos entre las distintas modalidades del juego.
El Quini 6 pondrá en juego un pozo de 12.200 millones de pesos en el sorteo de este miércoles
Se realizará una nueva edición del tradicional sorteo del Quini 6, este miércoles desde las 21.15. El premio mayor supera los 6.395 millones pesos.
Una noche con muchos premios
Según informó la entidad organizadora, el mayor premio corresponde al Tradicional Primer Sorteo, con un pozo estimado de $6.395 millones. La modalidad La Segunda repartirá $3.650 millones, mientras que la Revancha tendrá un acumulado de $1.575 millones.
LEER MÁS: Quini 6: los pozos millonarios quedaron vacantes
Por su parte, el Siempre Sale ofrecerá un premio de $380 millones y el pozo Extra alcanzará los $200 millones.
Sorteos miércoles y domingos
La extracción de las bolillas se realizará en la sala de sorteos de la Lotería de Santa Fe y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales y distintos medios de comunicación.
En cuanto al valor de las apuestas, el ticket completo cuesta $2.500: $1.500 corresponden al juego Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda), mientras que las modalidades Revancha y Siempre Sale tienen un costo adicional de $500 cada una.
El Quini 6 realiza sorteos todos los miércoles y domingos. Creado en 1988 por la Lotería de Santa Fe, se consolidó como el juego poceado más popular del país gracias a la posibilidad de acceder a premios millonarios con una apuesta de bajo costo.