River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega y suma su octavo refuerzo del mercado.

River Plate acordó la llegada de Francisco Ortega desde Olympiakos y el lateral izquierdo será el octavo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet.

River Plate acordó con Olympiakos de Grecia la incorporación de Francisco Ortega y encaminó la llegada de su octavo refuerzo en este mercado de pases . Según trascendió desde las oficinas del Monumental, River Plate llegó a un acuerdo por el lateral izquierdo, quien se convertirá en una nueva alternativa para Eduardo Coudet.

La operación se habría cerrado en 5 millones de euros por la totalidad del pase y Ortega firmaría un contrato que lo vinculará con River Plate hasta diciembre de 2029. El defensor de 27 años llegará procedente del fútbol griego, donde se desempeñó durante las últimas tres temporadas.

River Plate cerró a Francisco Ortega: será la octava incorporación para Eduardo Coudet

La llegada de Ortega responde a una necesidad puntual del cuerpo técnico, que pidió reforzar el sector izquierdo de la defensa luego de la lesión de Marcos Acuña y de los malos resultados obtenidos en el inicio del semestre. La negociación avanzó luego de que el propio jugador expresara su deseo de regresar al fútbol argentino, lo que facilitó el acuerdo entre los clubes. En un principio, Olympiakos pretendía 7,5 millones de euros, pero finalmente aceptó una cifra menor.

River Plate atraviesa un momento irregular tras caer en la final del Torneo Apertura ante Belgrano, quedar eliminado de la Copa Argentina frente a Aldosivi y acumular tres derrotas consecutivas en el campeonato local contra Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central.

Ortega comenzó su carrera profesional en Vélez Sarsfield en 2017 y en 2023 emigró a Grecia, cuando Olympiakos pagó 4,5 millones de euros por su pase. Durante su etapa en Europa disputó 107 partidos oficiales, marcó un gol, dio ocho asistencias y conquistó la Conference League, además de tres títulos locales.

Con esta incorporación, River Plate suma a su octavo refuerzo de la temporada. La lista de llegadas incluye nombres de peso como Ángel Correa y Nicolás Otamendi, ambos campeones del mundo, además de Mauro Arambarri, Giovanni González, Rafael Santos Borré, Lucas Beltrán y el juvenil Tobías Andrada. Además, la dirigencia de River Plate mantiene expectativas por cerrar la llegada de Thiago Almada, cuyo pase pertenece al Atlético de Madrid y por quien también compite Flamengo de Brasil.

El objetivo de River Plate es fortalecer una defensa que quedó debilitada por lesiones y por el bajo rendimiento colectivo en los últimos encuentros. Ortega será presentado oficialmente en los próximos días, una vez que complete la revisión médica y firme su contrato.

Debido a la lesión de Acuña, River Plate analiza inscribirlo para disputar los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a Independiente Santa Fe de Colombia. Actualmente, Facundo González es la única alternativa natural para ocupar el lateral izquierdo, aunque en los últimos partidos Coudet debió improvisar con jugadores como Lautaro Rivero y el juvenil Valentín Lucero.

En cuanto a las salidas, Ian Subiabre fue presentado como nuevo jugador de Tigre, mientras que en las próximas horas se oficializarían las partidas de Maxi Salas a Independiente Rivadavia de Mendoza y Santiago Lencina al Burgos de España. Antes ya habían dejado River Plate Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Alex Woiski y Andrés Herrera.

También se concretaron las salidas de Juan Fernando Quintero y Franco Armani, quien regresó al fútbol colombiano. Además, varios juveniles de River Plate fueron cedidos a préstamo para sumar experiencia, entre ellos Bautista Dadín, Leonel Jaime y Ulises Giménez.