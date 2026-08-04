Sudáfrica confirmó su XV para enfrentar a Los Pumas en Vélez, con el regreso de Siya Kolisi, Eben Etzebeth y varias figuras de los Springboks.

Sudáfrica confirmó su equipo para enfrentar a Los Pumas con el regreso de varias figuras.

Sudáfrica definió la formación que presentará ante Los Pumas el próximo sábado, desde las 16.10, en el estadio José Amalfitani de Vélez , por un nuevo desafío internacional. El entrenador de los Springboks, Rassie Erasmus, realizó 13 modificaciones respecto del equipo que venció a Gales, con el regreso de varias figuras que vuelven a vestir la camiseta del seleccionado.

La principal novedad es la vuelta del capitán Siya Kolisi al XV inicial. El tercera línea no estuvo presente durante la campaña de Sudáfrica en el Nations Championship disputado en julio y volverá a liderar al equipo en territorio argentino. También se destaca el regreso de Eben Etzebeth, quien volverá a jugar para los Springboks después de su última participación en noviembre de 2025.

Sudáfrica recupera a sus líderes y presenta una formación de peso ante Los Pumas

Además, Erasmus recuperó a otros jugadores importantes como Lood de Jager, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker, Morne van den Berg y Sacha Feinberg-Mngomezulu, quienes forman parte de una alineación que combina experiencia y juventud.

"Este plantel incluye a un grupo de campeones del mundo de rugby y a jugadores jóvenes extremadamente talentosos que llevaban tiempo deseando volver a jugar, y a otros que han estado trabajando duro semana tras semana para jugar con más regularidad. Todos se han adaptado muy bien al huso horario y han demostrado una gran garra en los entrenamientos, por lo que tenemos plena confianza en que estarán a la altura de las circunstancias", expresó Erasmus.

La formación de Sudáfrica para enfrentar a Los Pumas estará integrada por Aphelele Fassi; Edwill van der Merwe, Canan Moodie, Andre Esterhuizen, Ethan Hooker; Sacha Feinberg-Mngomezulu y Cobus Reinach; Cameron Hanekom, Elrigh Louw, Siya Kolisi (capitán), Lood de Jager, Eben Etzebeth, Thomas du Toit, Johan Grobbelaar y Boan Venter.

En el banco de suplentes estarán Jan-Hendrik Wessels, Gerhard Steenekamp, Zachary Porthen, Ben-Jason Dixon, Cobus Wiese, Marco van Staden, Morne van den Berg y Handre Pollard.

Con una formación renovada y el regreso de varias de sus máximas figuras, los Springboks llegan a Buenos Aires con la intención de imponer su jerarquía ante Los Pumas en un duelo que promete alto nivel de intensidad y competencia.